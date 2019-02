Inciviltà, contro i maiali arriveranno le Guardie ambientali volontarie

TERMOLI. Potremmo anche considerarla una sorta di prima risposta al degrado e all’inciviltà causata dai comportamenti che in settimana abbiamo definito da maiali! Ossia di coloro che gettano rifiuti, urbani e ingombranti, fino a quello speciali, senza curarsi minimamente di rispettare le regole e di contribuire alla buona immagine della città di Termoli.

Finalmente, l’amministrazione comunale si apre al servizio comunale di vigilanza ambientale volontaria, approvando l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, ai sensi della legge regionale 23 del 2006.

“E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di Termoli promuovere sul territorio l’istituzione di un Servizio di Vigilanza Ambientale con il coinvolgimento di Associazioni di volontariato finalizzato a rafforzare la tutela dell’ambiente ed a potenziare le attività di prevenzione e controllo generale sull’ambiente, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti e alle deiezioni canine, a supporto dei compiti istituzionalmente demandati all’Ente; l’istituzione del Servizio di Vigilanza Ambientale è previsto dal nuovo Piano Industriale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26 ottobre 2016, con la quale si autorizzava la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del “Servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Termoli” ai sensi del D. Lgs. 50/2016; il Piano industriale prevede la “Procedura di verifica e controllo comportamento utenze” che prescrive l’obbligatorietà di attivare e implementare per tutta la durata dell'appalto un sistema di controllo puntuale dei rifiuti conferiti. Tale azione dovrà essere messa in atto da n. 10 guardie ambientali appositamente formate che effettueranno il controllo sul territorio urbano. Si tratta di una procedura che prevede l’implementazione di azioni di monitoraggio sulla qualità della raccolta differenziata, che si basano sul controllo del rispetto degli orari e delle modalità di raccolta dei rifiuti. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono mettere in atto un efficace sistema di monitoraggio; individuare le “zone di criticità”; responsabilizzare le utenze.

Le guardie ambientali dovranno essere formate e coordinate dalla Polizia Municipale in merito al regolamento comunale vigente in materia di rifiuti ed al correlato regime sanzionatorio previsto per le utenze; a seguito dell’espletamento della gara, con Determinazione dirigenziale n. 639 del 17 aprile 2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione del servizio di igiene urbana, pronunciata da parte della Commissione giudicatrice in data 21 marzo 2018 con verbale n. 12, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Rieco S.p.A. – Smaltimenti Sud s.r.l.;

in data 18 ottobre 2018 con Rep. n. 2068 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Termoli e l’impresa Rieco S.p.a., con allegata l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, che ha recepito il servizio nel “Piano programma organizzativo” con le “Attività di monitoraggio del territorio”, comprensive della predisposizione di un “Corso per accertatori e guardie ambientali” per formare il personale dedicato allo scopo; i costi del servizio, come previsto dal citato “Piano programma organizzativo”, sono a carico dell’impresa appaltatrice e qualificati come voci di costo indirette.

L’avviso pubblico contiene i requisiti di partecipazione delle Associazioni di volontariato operanti nel settore della tutela ambientale, le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità di trattamento dei dati personali.

L’invito deve essere rivolto alle Associazioni di volontariato operanti in ambito provinciale nel settore della tutela ambientale, già costituite entro il termine prefissato.

L’Associazione di volontariato da individuare dovrà mettere a disposizione almeno 10 Guardie Ambientali Volontarie (Gav) nominate ai sensi dell’art. 3 della Legge Regione Molise 29 agosto 2006 n. 23, residenti nella Provincia di Campobasso ed in possesso dei necessari requisiti di legge, che svolgeranno, in base alla normativa regionale in materia ed entro i limiti territoriali del Comune di Termoli, l’attività di prevenzione, controllo e vigilanza, con potere

sanzionatorio, per garantire il rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali, nonché delle deliberazioni ed ordinanze comunali, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti e delle deiezioni canine.

Il coordinamento delle attività delle Guardie Ambientali Volontarie sarà effettuato dal Comune di Termoli tramite il Comando Polizia Municipale ed Settore II - Sicurezza ambientale in base a specifica convenzione stipulata ai sensi dell’art. 7 della Legge Regione Molise 29 agosto 2006 n. 23, che disciplinerà, in accordo con l’Associazione di volontariato individuata, le modalità di attuazione del servizio e il rimborso delle spese documentate sostenute per l’utilizzo dei mezzi e delle strumentazioni in dotazione alle GAV in conformità con quanto previsto dal d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”.