A Petacciato al via la raccolta differenziata degli oli esausti

PETACCIATO. A Petacciato ha avuto inizio la raccolta degli oli esausti ad uso alimentare, in coincidenza con la nuova gestione della raccolta differenziata che partirà il 1 marzo prossimo.

I comuni dell'Unione: Petacciato, Campomarino, Ururi, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Larino, Guglionesi, Montenero e Montecilfone, dal 1 marzo inizieranno la la collaborazione per la raccolta differenziata con la ditta Giuliani Environment.

Come ci spiega il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo, i cambiamenti più importanti nella raccolta porta a porta, saranno nel raggruppamento di plastica e metalli a differenza di quanto accadeva in passato e del conferimento del secco residuo solo a porta a porta, in passato infatti era possibile conferirlo presso l'isola ecologica.

Inoltre ora sarà possibile a Petacciato raccogliere gli oli esausti ad uso alimentare in un apposito contenitore messo a disposizione dalla ditta Ecologica Valtrigno, posizionato presso la fontana dell'acqua in via Adriatico "Gli oli, una volta raccolti in un contenitore a casa, potranno essere sversati in questo bidone per poi essere smaltiti. Quello che abbiamo voluto compiere come amministrazione comunale è un altro segno tangibile per la difesa dell’ambiente. Gli oli vegetali esausti sono fortemente inquinanti. L’olio che usiamo per la frittura, che sia esso di semi o d’oliva, una volta fritto, modifica le sue caratteristiche organolettiche, divenendo così fortemente inquinante".

Domenica 17 febbraio alle ore 18.00 il sindaco terrà in comune un'assemblea pubblica per spiegare ai suoi concittadini le novità inerenti la raccolta differenziata, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.