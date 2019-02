Attore molisano protagonista nel prossimo spot Wind con Fabio Rovazzi

MOLISE. Il molisano Salvatore Mincione Guarino, attore, autore e regista, fondatore della compagnia teatrale Cast di Isernia, proprio in questi giorni ha terminato le riprese del prossimo spot di una nota compagnia telefonica mobile nazionale (Wind) assieme all’artista e conduttore televisivo Fabio Rovazzi.



Nato a Marano di Napoli nel 1965, e ormai isernino d’adozione, Mincione nella sua ultraventennale carriera ha lavorato con artisti del calibro di Carlo Croccolo, Mario Scarpetta, Tato Russo e Leopoldo Mastelloni. In televisione, è comparso in diverse puntate de ‘La Squadra’ e di ‘Un posto al sole’. Le sue opere spaziano da tematiche sociali, seppure trattate in maniera divertente e leggera (Diversamente Uguali, Nel mondo di Matteo, L’ultimo spettacolo) a temi epici e storici (Il pomo d’oro, Giordano Bruno, Il violino della Shoah). Il suo ultimo libro, ‘Il Tavolo Verde’, è diventato uno spettacolo teatrale di successo messo in scena dalla compagnia Cast di Isernia, di cui è fondatore e regista. Attualmente è in giro per l’Italia con le ultime date della tournée di ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’, che ha riscosso consensi unanimi in tutta la penisola, e continua a dirigere e gestire lo spazio teatrale dei Cantieri Culturali con il ‘socio’, collega e amico Giovanni Gazzanni.

Lo spot andrà in onda sulle reti nazionali dalla fine di febbraio.