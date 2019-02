Servizio Civile: una risposta concreta contro lo spopolamento delle aree interne

RIPABOTTONI. Anche quest’anno dal 20 febbraio l’Anpeas Onlus avvierà il coordinamento di ben 20 progetti di servizio civile che vedranno impegnati 163 operatori volontari su tutto il territorio della regione Molise suddivisi nelle due province di Campobasso e Isernia. Differenti i settori di intervento e numerose le attività che impegneranno costantemente i giovani operatori di servizio civile: dall’assistenza rivolta in particolare alla popolazione anziana, alle attività di promozione culturale e di animazione dirette ai minori, oltre ad un progetto le cui attività interesseranno i disabili ospiti dei centri socio-educativi unificati Peter Pan e Palmieri di Campobasso. Inoltre anche quest’anno l’Anpeas Onlus impegnerà 10 operatori volontari di servizio civile in 4 progetti di assistenza negli Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) dove gli operatori volontari affiancheranno le diverse figure professionali impegnate costantemente nello svolgimento delle diverse azioni. Ma la caratteristica che da sempre ha contraddistinto l’attività progettuale dell’Associazione di Promozione Sociale Anpeas Onlus è stata quella di programmare interventi in grado di fornire risposte concrete ai giovani che vivono nei piccoli comuni del Molise.

Ebbene l’associazione ha siglato accordi con quasi 90 comuni della regione, la maggior parte dei quali ha un numero esiguo di abitanti. Tale strategia è stata volutamente avviata al fine di passare dalle parole ai fatti fornendo così una, anche se piccola, opportunità ai giovani che sceglieranno di mettersi in gioco attraverso il servizio civile, continuando così a vivere nei piccoli borghi molisani, evitando di abbandonare il loro territorio per trasferirsi fuori regione, se non addirittura fuori dai confini nazionali. La scelta dell’ Anpeas Onlus è stata quindi, quella di “proporre risposte concrete” al fenomeno dello spopolamento delle aree interne. L’ha fatto fornendo un’opportunità che molto spesso si è tramutata per i giovani da un’esperienza di servizio civile ad una concreto posto di lavoro nel proprio paese. In fondo questa è la direzione verso la quale, non solo l’Anpeas Onlus volge costantemente le proprie energie, ma lo fa soprattutto il Dipartimento della Gioventù e del servizio civile universale, basta osservare i cambiamenti introdotti dalle nuove disposizioni date relativamente ai settori d’intervento tradizionalmente ammessi al bando, che ora vedono l’introduzione dell’area “educazione e promozione paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale”, ampliando così gli interventi ricadenti nella tutela e valorizzazione territoriale ed ambientale, argomento questo di grande attualità nel nostro piccolo e prezioso Molise.