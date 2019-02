Manutenzione del verde come sullo spazzamento, attenti ai divieti alle auto

TERMOLI. Non ci sarà più solo l’incubo dello spazzamento per le auto in sosta, si aggiungerà nel 2019 anche quello per la manutenzione delle aree verdi.

L’amministrazione comunale di Termoli ha esaminato l’istanza del Consorzio Stabile Terra avente ad oggetto opere di manutenzione del verde all’interno del parco Comunale G. La Penna”, con la quale comunica l’esecuzione di interventi manutentivi del verde, da eseguirsi prioritariamente all’interno del parco comunale a tutela della incolumità pubblica, nonché da predisporsi in via continuativa secondo calendarizzazione, in cui chiede l’emissione dei provvedimenti viabilistici di competenza precisando che le operazioni verranno eseguite da personale dipendente della ditta incaricata, il quale provvederà alla delimitazione delle aree interessate tramite apposita segnaletica stradale garantendo altresì, ove necessario, la regolamentazione della circolazione veicolare tramite semafori mobili o movieri abilitati.

L’amministrazione ha così ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici aventi efficacia per l’annualità in corso, per tutte le aree pubbliche e i tratti delle strade cittadine interessate agli interventi manutentivi del verde calendarizzati dal Consorzio Stabile Terra, in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni.

Da qui scatta l’ordinanza con validità fino alla fine dell’anno, che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale divieto di transito – strada chiusa – direzione obbligatoria a destra e/o sinistra ( rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e (rif. Figura 80/b Art. 122 - Figura 80/c Art. 122 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) per le aree pubbliche e i tratti delle strade cittadine interessate agli interventi manutentivi del verde che verranno sottoposti a divieti, limitazioni e/o interdizioni temporanee a seconda delle esigenze operative della impresa esecutrice, ad eccezione dei veicoli e dei mezzi d’esercizio di proprietà della ditta Consorzio Stabile Terra.

L’impresa esecutrice assicurerà l’apposizione delle segnalazioni stradali, previste dal vigente Regolamento di esecuzione del Codice della strada di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti della carreggiata stradale interessati, nonché la eventuale regolamentazione della circolazione veicolare tramite semafori mobili o movieri abilitati.