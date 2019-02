Distratti dallo smartphone, c'è chi ha inventato i paracolpi!

TERMOLI. I "paracolpi" piazzati sui pali della luce in Trentino Alto Adige hanno fatto molto parlare negli ultimi giorni. Ma cosa c'è davvero dietro la campagna Stay Smart promossa dalla Provincia di Bolzano? L' obiettivo è sensibilizzare ad un uso consapevole del cellulare: dalla dipendenza ai danni provocati dalle onde elettromagnetiche, senza dimenticare la sicurezza alla guida.

Sicuramente quello che abbiamo scovato sul sito della provincia di Bolzano anche se può sembrare una idea bizzarra, alla fine non lo è, anzi è di grande lungimiranza per tutti quelli che - me compreso - sembrano zombi o automi che con gli occhi fissi sullo schermo del cellulare, si escludono dal mondo e da tutto quello che li circonda, concentrati solo su quello che appare su uno smartphone.

Situazioni ormai quotidiane e tanto frequenti se si è arrivati a realizzare questa idea come nel caso di Bolzano. Questa innovazione dei paracolpi per proteggere i distratti dal telefonino sono e saranno davvero utili per evitare, perché no, anche guai fisici. Che venga l'idea di copiarla anche qui da noi a Termoli? Non sarebbe poi male!