«Incontri con l'autore», il romanzo storico di Michele Presutto incanta i presenti

TERMOLI. La libreria Fahrenheit incassa un altro successo con il ciclo incontri con l'autore.

Ieri pomeriggio ospite lo scrittore Michele Presutto ha presentato il suo primo romanzo storico «L'uomo che divise il pane in cinque», edito da Besa.

Presutto, ricercatore indipendente, è autore già di diversi saggi su emigrazione e comportamenti politici degli emigrati italiani tra la fine dell' Ottocento e il primo conflitto mondiale. Tra le sue pubblicazioni "Prima dell' America. Nicola Sacco e i fatti di Torremaggiore del 1907" , "L'uomo che fece esplodere Wall Street".

A moderare l'incontro Norberto Lombardi, fondatore e coordinatore internazionale del Forum per gli Italiani del Mondo e coordinatore del Centro Studi sui Molisani nel Mondo, curatore di tre collane editoriali dedicate alle migrazioni.

Una storia reale, veramente accaduta quella che Presutto affida alle pagine del suo libro: «Man mano che sfogliavo i documenti, è comparsa questa storia, leggendola la prima cosa che ho pensato è stata che la trama era adatta per una trasposizione cinematografica», ha affermato l'autore.

Il libro ambientato nella Sicilia del 1890 narra di Giuseppe Alia, calzolaio, sposato con una bellissima donna, Sebastiana, che per arrotondare il salario mensile ricopre il ruolo di sacrestano.

Giuseppe vive i suoi primi anni di matrimonio felici, fino a quando un evento sconvolge la sua tranquillità famigliare: scopre che il parroco presso il quale presta servizio ha una realzione con una donna sposata. Giuseppe è costretto con tutta la famiglia ad allontanarsi e si traferisce nel paese della moglie, proprio lì incontra Calogero Cavuti, personaggio vicino alla chiesa Valdese.

Quell'incontro cambierà la vita di Giuseppe, che si avvicinerà sempre più alla Chiesa Valdese.

«La storia di Giuseppe è una storia di immigrazione e clandestinità, Giuseppe è intento a volersi vendicare del parroco che gli ha rovinato la vita e durantre una festa religiosa ad Avola, nell'intento di aggredire il sarcedote ferisce per errore un frate che gli è accanto, accusato è costretto a fuggire dalla Sicilia. Comincia il suo lungo percorso da clandestino da Malta fino ad arrivare in Argentina. Riesce a fuggire grazie all'aiuto di alcune persone appartenenti alla borgesia siciliana, questo si discosta un po' da dalla Sicilia "gattopardiana" alla quale siamo stati abituati», sottolinea Lombardi .

Il viaggio di Giuseppe si concluderà negli Stati Uniti, con un colpo di scena, una lettera e un nuovo omicidio per mano del protagonista, il cerchio si chiude e nelle ultime pagine del libro il lettore comprenderà anche cosa si cela dietro il titolo del libro "L'uomo che divise il pane in cinque parti" .

L'autore ci tiene a sottolineare che il suo non è un libro anticlericale, anzi il contrario, e sfogliando il libro lo si può capire.

Alla domanda del libraio Danilo Rana sulla scelta di scrivere un romanzo storico e non un saggio, l'autore ha risposto: «Il saggio lo legge solo lo specialista, il romanzo può essere condiviso da molti, c'è una base storica e si possono apprendere molte cose molto spesso non conosciute, come la presenza della Chiesa Valdese in Sicilia, come è successo a me che ho conosciuto la Sicilia attraverso i romanzi di Camilleri in modo particolare da "La setta degli Angeli" da cui ho preso spunto».

La trama ha incuriosito i presenti, molti dei quali avevano già acquistato il libro, grazie anche alla descrizione di Lombardi.

Il prossimo appuntamento del ciclo "Incontri d'autore" è il quattro marzo con Nadia Terranova con "Addio Fantasmi", e non dubitiamo che sarà un successo.