Serena Rossi ricorda le sue origini molisane a «Domenica In»

TERMOLI. Nel salotto domenicale di Mara Venier, la talentuosa attrice Serena Rossi, reduce dallo straordinario successo della fiction "Io sono Mia", ricorda con affetto e commozione il nonno molisano, originario di Montefalcone del Sannio: «Un uomo solido, un contadino legato alla terra, che si è creato dal nulla trasferendosi a Napoli.»

«Da lui ho imparato moltissimo», dice fra le lacrime l'attrice partenopea mentre osserva sullo schermo le foto di lei da piccola con il nonno.

Una domenica ricca di emozioni per Serena Rossi: nel corso della stessa puntata, infatti, arriva in studio una telefonata del compagno che a sorpresa le chiede in diretta di sposarlo. Come se non bastasse, Olivia Martini, sorella di Mia, le regala una chitarra appartenuta alla cantante.