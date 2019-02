TERMOLI. Questa mattina a conclusione della santa messa delle 11 presso la Parrocchia di San Timoteo, il parroco don Benito Giorgetta ha consegnato una parte in chiesa e un'altra presso la casa famiglia Iktus, gli attestati ai partecipanti al “Corso di volontariato per detenuti”.

«Grazie ai 91 iscritti, grazie a chi ha collaborato, grazie alla casa famiglia Iktus Lucia e Bernardo Bertolino», il messaggio del sacerdote e fondatore della Iktus Onlus.

Un successo di partecipazione che non era preventivabile in questi termini così massicci, cosa questa che ha stupito in positivo anche lo stesso don Benito. Dopo aver consegnato gli attestati di coloro che non potevano presenziare al conviviale organizzato alla casa Famiglia, don Benito si è trasferito appunto presso la struttura Iktus dove era atteso dalla maggioranza di volontari corsisti, stessa cerimonia di consegna degli attestati e poi tutti insieme hanno pranzato con le pietanze preparate dai volontari, dove spiccava anche una bella e gustosa porchetta. Il corso è come abbiamo detto un autentico successo, tante persone che si sono offerte per offrire un servizio sapendo che avrebbero affrontato una seri notevole di sacrifici, il loro è stato un dono offerto alla comunità con autentica serenità e voglia di aiutare chi è in difficoltà senza nessun tornaconto, ma solo per il piacere di aiutare e rendersi utili in qualche modo alla società.