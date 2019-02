TERMOLI. Nel 1969 l'uomo scese sulla Luna, sono passati 50 anni e da allora, tra chi aveva ancora pochi anni, che frequentava ancora la scuola elementare, ci sono magici ricordi di quel periodo, specie delle amicizie che si avevano in classe.

Così, nel 2019, esattamente 50 anni dopo si sono riunite alcune compagne di classe della quinta elementare della scuola situata al tempo in via Mascilongo. La foto in bianco e nero è stata scattata il 28 gennaio 1969 e nei giorni scorsi alcune di loro si sono date appuntamento presso una pizzeria termolese ed hanno ricordato quegli anni spensierati della loro adolescenza.

La serata è stata davvero molto allegra: ricordare particolari, aneddoti e molte altre situazioni di quegli anni, sicuramente è stata una passeggiata di salute per tutte loro, le quali per alcune ore hanno messo da parte preoccupazioni, sacrifici, lavoro e cura della famiglia che riempiono la vita delle nostre amiche (e non solo).

Chi ha preso l'iniziativa di questa rimpatriata è stata una nostra amica, Tina Menadeo. Nella foto: Antonietta Cannarsa, Tina Menadeo, Anna Maria Ianieri, Ginetta Verzella, Nella Topini, Antonietta Smargiassi, Carmela Zanapa, Tecla Pece, Lucia Di Palma, Maria Grazia De Angelis, Lucia Zanapa, Silvana Ciciola, Margherita Ianieri (i gemelline), Maria Pia Cenci, Laura Rossi e Rosanna Alberico.