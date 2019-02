MONTENERO DI BISACCIA. Al centro commerciale CostaVerde di Montenero di Bisaccia, in collaborazione con i centri commerciali d’Italia, promossa una campagna di sensibilizzazione a favore della Croce Rossa Italiana per la raccolta fondi per permettere l'acquisto di nuove ambulanze in tutto il Paese.

Due le domeniche di mobilitazione, ieri e la prossima, del 24 febbraio.

Gli operatori presenti sul posto hanno eseguito ed eseguiranno anche domenica prossima la misurazione gratuita della glicemia e pressione arteriosa, con spiegazione delle manovre di Bls. Gli operatori del Gruppo Volontari Cri di Termoli garantiranno la loro presenza dalle 10 alle 20.