Cede anche un tratto di banchina a San Nicola, chiuso al transito

TERMOLI. La Capitaneria di Porto di Termoli passa da un’emergenza strutturale all’altra. Oggi sono 13 mesi dalla chiusura del viale che porta proprio il nome della Guardia Costiera, di qualche giorni fa la necessità di emettere una ordinanza per uno sgrottamento simile anche alle Isole Tremiti.

Il tratto di banchina lato Sud dell’approdo dell’isola di San Nicola, presso l’arcipelago delle Isole Tremiti, è interessato da un fenomeno di sgrottamento, pertanto, la Capitaneria di Porto di Termoli, con decorrenza immediata e fino al completo ripristino, l’area demaniale marittima della banchina dell’approdo dell’Isola di San Nicola presso l’arcipelago delle Isole tremiti, molo lato Sud, cosi come meglio evidenziato in rosso nello stralcio planimetrico di seguito, è interdetta al transito ed alla sosta sia pedonale che veicolare, così come indicato nell’apposita segnaletica stradale provvisoria.

Il Comune delle Isole Tremiti avrà cura di disporre un intervento tecnico teso a segnalare in modo idoneo l’interdizione.

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, i mezzi di soccorso e quelli deputati al ripristino ed alla messa in sicurezza della banchina stessa.