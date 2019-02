"Molise che incanta", fondi alle stalle delle associazioni dei Carri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una delle funzioni dell'Unione Carresi, è quella di informare e tenere aggiornati tutti coloro che lo desiderano su temi, questioni e opportunità legate al mondo delle Carresi. «Si segnala alle Associazioni dei Carri il bando regionale, "Molise che incanta". C'è la possibilità di ottenere il rimborso del 50% delle spese sostenute per le stalle da un minimo di 10 mila euro fino ad un massimo di 60 mila euro. Il periodo di riferimento va dal primo gennaio al 31 dicembre 2019. Per ottenere il sostegno (il cofinanziamento delle attività), occorre assolvere a tutte le prescrizioni del bando. La mia idea è che ogni comune, insieme ai tre Carri, presenti un progetto alla Regione Molise. Ad ogni modo, l'Unione Carresi è a disposizione per ogni eventuale necessità. Quello che segue è il link di accesso al bando. Attenzione: il bando scade il 4 marzo», l'invito del presidente Pasquale Di Bello.