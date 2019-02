Rifiuti e maiali a Termoli, come collaborare

TERMOLI. Del maiale, com’è noto, non si butta via alcunché. Ma questo riferimento gastronomico, assunto dal regno animale, la nostra testata l’ha piegato a suo modo per definire quei soggetti che imbrattano le strade cittadine abbandonando rifiuti solidi urbani. C’è chi ha storto la bocca perché non si è trattato di un accostamento leggero; perciò vorremmo glissare ricordando che – col tempo – “ ‘o puorche’ “ ha perso quella simbologia negativa (che lo ha sempre accompagnato) di animale ignorante ed avido, recuperando caratteristiche risalenti al mondo antico quando era diventato il simbolo della fertilità. Nell’antico Egitto addirittura era sacro ad Iside mentre, tra gli Indiani d'America, era ritenuto portatore della pioggia fecondatrice del suolo. Dal canto loro i Cinesi gli hanno dedicato un segno zodiacale festeggiato in questo 2019 che, per ciò stesso, viene definito l'anno del Maiale. Nel calendario tradizionale cinese, ogni anno è rappresentato da un animale, secondo cicli di 12 anni. Cosa succederà a chi sia nato sotto questo segno? Ecco la griglia delle predizioni sui destini del Maiale per l’anno corrente.



Come (con più interventi) ha documentato ‘termoli online’, le persone nate sotto questo segno stanno un po' sullo stomaco ai tanti termolesi corretti, che ‘sanno’ dove vanno versati i rifiuti. Generalmente i Maiali godono di buona salute per tutta la vita, sempre che riescano ad evitare gli eccessi. Oltre ad una dieta bilanciata, è necessaria loro una buona attività fisica per mantenersi in forma. Non hanno difficoltà a mantenere la mente sgombra, anzi; incontrano decisamente qualche contrarietà solo col corpo (e si vede). In generale, la carriera delle persone nate sotto tale segno è tipica di chi ami le attività all'aperto. Nel loro lavoro tutto fila liscio come l'olio; forse per questo scaricano rifiuti dove più gli pare, tanto sarà difficile che vengano sorpresi con il sacchetto tra le mani da Vigili che si siano levati in ore antelucane per pescarli nel loro abituale diporto anti-ecologico. Non risponde a verità il detto che il Maiale sia un animale indolente, dedito all'ozio prolungato, solo perché è nato … ‘stinco’. Consiglio: sempre meglio tenere i piedini per terra, magari al freddo, piuttosto che in padella o sulla brace.

Scherzi a parte, vediamo cosa possa ‘partorire’ il Comune per evitare lo sconcio che la nostra testata ha documentato. Penso che “Un galateo dei rifiuti” possa essere l’iniziativa più indicata. Altrove hanno realizzato opuscoli del genere con un finanziamento europeo e regionale. Prendendo lo spunto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si potrebbe fare il punto su quelle che sono le buone norme di comportamento ecologico per i cittadini. In sostanza la pubblicazione, magari realizzata a fumetti, ricorderebbe ai cittadini quali siano i comportamenti da seguire per agevolare l’Ente (o l’Azienda che lo supporta) nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Semplici istruzioni per comportamenti da tenere nelle piccole cose di tutti i giorni: dove mettere i sacchi dei rifiuti, cosa metterci dentro, come e dove buttare quelli ingombranti, quali buttare nei cestini, come comportarsi quando si portano a spasso gli animali domestici, come mantenere puliti i cortili e i terreni. Infine, l’opuscolo dovrebbe indicare a chi rivolgersi in caso di mancata raccolta, di mancata pulizia delle strade o di qualsiasi altro tipo di disservizio ambientale.

Un opuscoletto colorato e simpatico destinato in primo luogo ai ragazzi ma anche a tutte le famiglie affinché possano collaborare nel migliore dei modi con l’Amministrazione comunale per salvaguardare l’ambiente. Le tematiche ambientali sono messe in luce su tutti i fronti; ed ecco perché, parlando di buone maniere, non si può prescindere dalla definizione di un ‘Galateo green’, un insieme di norme che regolano il comportamento umano in rapporto con l'ambiente che ci circonda. Un rispetto siffatto non solo è un dovere civico ma anche, e soprattutto, un dovere morale che quindi, come tale, deve sempre essere alla base della buona educazione.

Claudio de Luca