TERMOLI. Un giorno speciale, un giorno indimenticabile. I residenti di via Udine (e via Venezia) vedono la luce in fondo a un tunnel lungo decenni. Consegnati, infatti, i lavori del cantiere di messa in sicurezza delle strade di lottizzazione, che sorgeranno anche in via Lissa, via dei Mandorli e via Po.

Insomma, dopo lustri di polemiche e buche assassine (l'aggettivo è calzante per chi non ha la memoria corta) si giunge a una conclusione naturale, quella della civile urbanizzazione.

Stamane, assieme al titolare della ditta Venditti costruzioni, che ha vinto l'appalto del Comune di Termoli, c'erano la presidente del comitato di zona Rosa Zaccaro, il dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove, la presidente del Consiglio comunale Manuela Vigilante, il presidente della Commissione Lavori pubblici Mario Orlando e i consiglieri di maggioranza Antonio Giuditta e Salvatore Di Francia.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook questo importante snodo.