TERMOLI. Ascoltare i giovani, valorizzare la loro “bellezza”, capire le attese, i sogni e le ansie rinnovando un patto generazionale con gli adulti per superare ogni indifferenza e scoraggiamento.

Un metodo, quello dell'ascolto e della comprensione dei ragazzi da condividere in tutte le situazioni di vita, specie nell'adolescenza e una riflessione sulla credibilità degli adulti come testimoni e come riferimenti per condividere gesti concreti di amore.

Tanti gli spunti scaturiti nel corso del convegno organizzato alla scuola Maria Brigida dall'Azione Cattolica della Diocesi di Termoli-Larino.



Ospite dell'iniziativa “Generatori per il futuro, i giovani protagonisti del cambiamento nella Chiesa e nella società” è stato Manuel Mussoni, insegnante di religione della Diocesi di Rimini in cui è presidente dell'Azione Cattolica e impegnato in diverse iniziative nel sociale e nel volontariato. Un focus sulle problematiche del contesto attuale, le fragilità, le paure ma anche passaggi sul contributo del Sinodo dei vescovi dedicato proprio ai Giovani e alla recente Giornata mondiale della Gioventù di Panama.

Un intervento significativo, quello di Mussoni, moderato dal giornalista, Fabrizio Occhionero, che ha richiamato persone di ogni età nella sala della scuola diretta dalla preside, Matilde Tartaglia. E tante testimonianze riportate anche nel suo volume “Il capitolo più bello del libro” in cui ha raccolto diversi anni di esperienza a scuola.

L'evento si è aperto con il piccolo coro “Punto di Valore” coordinato dai maestri Basso Cannarsa, Gianluca De Lena e Alessandro Di Palma. Il programma che ha accompagnato l'intervista con Mussoni ha previsto i saluti della presidente dell'Azione Cattolica, Maria Grazia Fratino e la presentazione di due “Opere Segno” della Diocesi: l'oratorio 'Il Platano' di Santa Croce di Magliano con le varie attività socioculturali realizzate nel centro del cratere e a servizio del territorio e l'associazione 'Pietrangolare' che si occupa di promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale della Diocesi puntando sul coinvolgimento dei giovani e il recupero dei piccoli borghi e delle tradizioni. Spazio anche all'esibizione di tre alunni della scuola Brigida seguiti dalla professoressa, Pina Nista: Sindi Bregu, Sara Di Zillo e Lorenzo Severiano.

L'iniziativa si è conclusa con la “consegna” di un mandato ai giovani in termini di fiducia e partecipazione da parte di Manuel Mussoni e il saluto del vescovo, Gianfranco De Luca.

L'Azione Cattolica diocesana ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato rinnovando l'impegno sul territorio in termini di servizio, accoglienza e formazione.