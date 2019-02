TERMOLI. La pagnotta di Molise Gourmet conquista ancora Beer Attraction a Rimini.

Nel weekend appena trascorso quaranta soci dell'associazione Molise Gourmet hanno partecipato per il quinto anno consecutivo all'evento dedicato al food e al mondo della birra artigianale piú importante d'Italia.

Beer Attraction 2019 conta migliaia di visite ogni anno tra amatori, professionisti della gastronomia e home brewers. Lo scopo dei soci dell'associazione è quello di seguire le ultime tendenze e, nel proprio piccolo, di far conoscere la nostra piccola Regione.

All'ingresso è andata in scena una degustazione "da record" come di consueto. Appena scesi dal pullman in pochi minuti è stato allestito un tavolo sul quale è apparsa una pagnotta da ben 40 kg farcita con frittata, peperoni, zucchine, cipolle, salsiccia e pampanella.

Numerosi curiosi, attratti da questa meraviglia, si sono avvicinati unendosi alla comitiva di "gourmet" scoprendo una delle leccornie ideata dai soci e dagli chef dell'associazione. Il video live dalla pagina Facebook Molise Gourmet sta facendo il giro del web totalizzando quasi 10000 visualizzazioni in un solo giorno.

Intanto, in un comunicato, Molise Gourmet ci fa sapere che è già tutto pronto per il consueto corso di cucina organizzato quest'anno eccezionalmente presso l'istituto alberghiero di Termoli dal 28 marzo al 18 aprile per un totale di ben 40 ore.

Come sempre il numero di partecipanti sarà limitato. Tutte le info saranno presto disponibili su www.molisegourmet.it o contattando info@molisegourmet.it