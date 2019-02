TERMOLI. Quella trascorsa è stata una settimana caratterizzata soprattutto dalla nostra crociata contro i cittadini incivili, i cosiddetti 'maiali', come li abbiano ribattezzati. Beh, oltre a una serie in pesanti invettive che finalmente residenti e abitanti civili hanno loro rivolto, c'è stato anche un inaspettato moto di solidarietà verso i suini in carne (soprattutto) e ossa, che evidentemente ormai godono di simpatia collettiva.

Beh, con la rubrica "Questo è se vi piace" ristoriamo la categoria, ma nel video-editoriale di Nicola Montuori torniamo a caricare contro coloro che sfregiano quotidianamente la nostra amata città di Termoli.