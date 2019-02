"Lurido maiale hai colpito ancora, ma ancora per poco"

TERMOLI. Nemmeno il tempo di dedicare alla deriva incivile della scorsa settimana la rubrica Questo è se vi piace, che dopo poche ore si rinnova quel comportamento ormai insopportabile, che vede cittadini con la c minuscola, col senso civico pari allo zero, calpestare ancora le regole e l’immagine della nostra città.

I ben informati ci comunicano che la caccia a colui (o colei!) autore dello scempio all'imbocco di via Sardegna sta per giungere al termine.

Ancora poco e ci dovremmo essere con tanto di foto da esibire alla Polizia locale. Il fatto avviene di mattina presto, molto presto e non sarebbe neanche il famoso lancio dal finestrino delle buste ricolme di rifiuti, ma addirittura qualcuno che a piedi raggiunge i bidoni e chissà per quale motivo non deposita al loro interno i suoi rifiuti. Forse perché è un maiale quadrupede? Certo che sì, ma come detto all'inizio si è vicini a scoprire la sua identità.

L'auspicio è che quando questo avverrà ci sarà anche una sanzione esemplare, che funga da deterrente per gli altri simili che giocano sulla pelle della Termoli a vocazione turistica.