E' pericoloso: da un momento all'altro potrebbe cadere in testa a qualcuno

TERMOLI. Oltre a non fare il suo dovere in quanto fulminato già da parecchio, è pericolante. Colpa dei rami non potati che colpiti dai camion in transito ne hanno minato la stabilità. Ci troviamo proprio dinanzi all'ingresso dell'Asrem, inizio di via Sardegna che tanto materiale ci fornisce per i nostri articoli! Avvisiamo chi di dovere, uomini di buona volontà, ad intervenire prima che faccia male a qualcuno.