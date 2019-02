Piste ciclabili, il lungomare Nord di Termoli non è Amsterdam

TERMOLI. Appena uscito con la moglie da un centralissimo albergo di Amsterdam mi beccai un urlatissimo vaff da un ciclista olandese. Non conosco la lingua del paese di Rembrandt,ma il messaggio era stato ugualmente chiaro. Ero fisicamente ed inconsapevolmente su una pista ciclabile ed era una cosa assolutamente da non farsi. Lo capii dal tono di disprezzo e dallo sguardo di rimprovero degli astanti.

Ciò che può sembrare strano è che in quella giornata collezionai altri due vaff uguali tra di loro per il livello sonoro e per lo sguardo cattivo dei soggetti autori dell’invito. Vaff che erano accompagnati dalla immancabile presenza di normali passanti che diventavano protagonisti di una sceneggiata muta, ma che emetteva un evidente biasimo nei miei riguardi. Un disprezzo di così alto livello da paragonarlo al disgusto che noi potremmo avere nel sentire una persona bestemmiare in chiesa.

Per dirla tutta, grazie agli avvisi improvvisi e veloci di mia moglie a togliermi fuori della pista ciclabile, evitai che la giornata potesse avere anche una visita non programmata e quanto meno turistica in qualche ospedale di quella capitale bella,ma impropriamente paragonabile a Venezia.

Alcuni decenni dopo cominciarono ad esserci le prime piste ciclabili a Milano. Avevo imparato la lezione ad Amsterdam. Se necessita che attraversi per qualche secondo una pista riservata alle bici, prima guardo attentamente. Ed, in ogni caso, non la uso come fosse un marciapiede.

In riferimento all’interrogativo Lungomare Nord: pista ciclabile o velodromo è evidente che la cultura dell’ambiente non ancora è arrivata alla totalità della popolazione. Infatti occorre promuovere sensibilità, educazione ed anche un timore particolare nei riguardi della bici che sta viaggiando lungo il tracciato creato appositamente per essa.

Farsi travolgere per negligenza od ignoranza a 20 km o a 40 km all’ora non è bello. E non si è risarciti.

Detto ciò, i ciclisti amano la natura e l’aria aperta. E non hanno nessuna vocazione di fare danni alle persone.