Potenziata la rete del 118 nel basso Molise con la postazione di base a Termoli

TERMOLI. Il Comitato Basso Molise per il Bene Comune fucina di news sulla sanità nel territorio bassomolisano. «È di lunedì la notizia di quelle che sono tra le prime disposizioni della struttura Commissariale. Al San Timoteo viene assegnata una nuova postazione di base ed un'auto medicalizzata. È la prima volta dopo 10/15 anni che assistiamo a decisioni che non sopprimono o chiudono servizi, ma che potenziano. Il potenziamento fatto al San Timoteo consentirà alla postazione 118 di Larino e di Santa Croce di essere maggiormente presenti sul territorio delle aree interne e di intervenire in tempi più brevi in caso di bisogno. Ciò non risolve comunque il problema legato alle emergenze del basso Molise e delle aree interne, che è penalizzato dal dissesto del nostro sistema viario e dal sovraffollamento dell'unico pronto soccorso presente. Rinnoviamo l'invito al commissario Giustini e la dottoressa Grossi, a verificare di persona lo stato delle nostre strade, i reali tempi di percorrenza il bacino di utenza del Vietri, la sua staticità e potenzialità, per poter concordare insieme a noi, che vi è un reale bisogno che venga riaperto il Pronto Soccorso al nosocomio Frentano».