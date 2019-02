Bonificate discariche abusive dalla Rieco Sud tra Rio Vivo e Marinelle

TERMOLI. Continuano le operazioni di bonifica dei rifiuti presso le strade comunali. Questa mattina gli operatori della Rieco Sud hanno ripulito i cigli stradali di via Marinelle, via Rio Vivo e via Bellisario, una zona purtroppo soggetta all’oltraggiosa inciviltà di alcuni protratta a danno dell’ambiente e di quanti quotidianamente osservano le regole. I siti oggetto di deturpamento saranno maggiormente sorvegliati, con il supporto del Nucleo Ecologico della Polizia Municipale e con l’installazione di foto-trappole ambientali attive 24 ore su 24 per reprimere e contrastare gli abbandoni dei rifiuti.

L’utilizzo della videosorveglianza permetterà di potenziare ulteriormente il nostro impegno sul controllo del territorio, il binomio videosorveglianza/attività sanzionatoria consentirà di ottimizzare le risorse e presidiare le aree più sensibili dal punto di vista ambientale.

Chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza a denunciare gli autori di scarichi illeciti di rifiuti e ricordiamo che è possibile portare gli oggetti ingombranti di cui si desidera disfarsi presso l’Eco-centro Comunale di via Arti e mestieri, 27 aperto tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 17.30 o prenotando il ritiro a domicilio chiamando il numero verde gratuito dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.30.