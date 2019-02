Due bimbi pregano per tartaruga morta, tenerezza a Campomarino

CAMPOMARINO. «Dieci, cento forse mille». Non è l’incipit di un racconto, tanto meno la strofa del ritornello di una canzone, ma l’attualità dura e cruda. Ancora una Caretta caretta trovata morta sulle spiagge del Molise. Anche questa, come l‘ultima, presso l’ex Glower. «Quello che più ci ha stupito non è stata l’ennesima tartaruga trovata ma aver assistito ad una scena che si vede raramente: due bimbi che si alternavano a pregare presso i resti della Caretta caretta – riferisce il presidente dell’associazione ecologista Ambiente basso Molise, Luigi Lucchese, che ha anche opportunamente avvisato la Capitaneria di porto di Termoli dell’avvenuto ritrovamento - forse c’è ancora qualche genitore che insegna ai propri figli a voler bene al nostro pianeta. Non tutto è perduto».