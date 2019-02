SANTA CROCE DI MAGLIANO. Teatro della Memoria. Sarà presentato giovedì 21 febbraio, alle ore 18, il pezzo teatrale "Uomini contro". Protagonisti nello spazio polifunzionale dell'Oratorio Il Platano circa cento ragazzi dell'Omnicomprensivo "Raffaele Capriglione". Si tratta di un pezzo teatrale sulle conseguenze disastrose della guerra, a partire dall'Olocausto fino ai nostri giorni. Sul palcoscenico i ragazzi della Scuola Media, assieme al biennio del Liceo Scientifico, animeranno una storia modulata su tematiche sempre attuali, per non dimenticare.

Con un linguaggio creativo e mimico gestuale il tono delle immagini salirà in alto per dare forma al profondo messaggio racchiuso nel monumento ai caduti del paese. La scultura in marmo bianco si deve all'artista Antonio Giordano. Rappresenta una madre addolorata che stringe tra le sue braccia il proprio figlio ammazzato in guerra. Una madre, addolorata , perché in ogni conflitto bellico sono le madri a soffrire per sempre. La lezione di questo articolato canovaccio scenico è la seguente. Tra i vinti sono le mamme, vestite di nero, a piangere per tutta la vita. Tra i vincitori, nella stessa forma, si ripete questo dolore struggente mentre le ombre di tantissime anime salgono in cielo. Regia e scene di Luigi Pizzuto. Musiche di Nicola Grimaldi, Teresa Sconza, Eugenio Fiorilli e Michele Macchiagodena .