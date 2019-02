«Ma quali panchine d'oro, costano meno di quelle comprate nel 2000»

TERMOLI. L'amministrazione comunale interviene a precisare i termini della vicenda delle panchine.

In riferimento alle poche e strumentali polemiche sorte sull'acquisto delle panchine da parte del comune si specifica che: nel mese di settembre 2018 l'ufficio lavori pubblici è stato incaricato di integrare l'attuale dotazione di panchine in piazza Vittorio Veneto (piazza Monumento) che, per ragioni di natura estetica, dovevano presentare le stesse caratteristiche dimensionali e tipologiche di quelle già esistenti.

Da un approfondimento preliminare si è rilevato che tale tipologia di panchine, essendo fuori produzione da diversi anni, non risultava più reperibile sul mercato.

Di conseguenza, si è consultato un fornitore locale che, confermando detta indisponibilità, proponeva di valutare l'opportunità di realizzare un lotto di n. 10 panchine nuove, secondo le seguenti fasi operative:

- Disegno dello stampo delle panchine esistenti;

- Realizzazione delle intelaiature in ghisa presso una fonderia specializzata;

- Lavorazione del legno delle doghe di seduta e dello schienale;

- Verniciatura e trattamento del legno degli elementi in ghisa;

- Assemblaggio;

-Trasporto.

Successivamente, l'Ufficio Lavori Pubblici, dopo aver quantificato la potenziale spesa complessiva e, verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016, al fine di constatare ulteriormente la congruità del prezzo, ha acquisito formalmente n.3 preventivi di spesa da altrettante ditte iscritte al Mepa (il portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione).

Dal confronto dei preventivi ricevuti, risultava più conveniente l'offerta della ditta Medusa srl di Termoli, quantificata in €715.00 cadauna, oltre ad IVA di legge.

A tal riguardo, si precisa che, da una verifica effettuata presso gli archivi comunali è stato rilevato che con determinazione dirigenziale n. 712 del 1 giugno 2000, il Comune di Termoli acquistava n. 32 panchine per piazza Monumento, facendo riferimento ad un prezzo di listino di 1.380.000 lire a panchina (un milionetrecentottantamila lire) equivalenti ad euro 712,71 (lire 1.380.000 : 1.936,27 lire/€ = € 712,71).

Pertanto, tale riscontro dimostra ulteriormente che l’acquisto delle nuove panchine non è stato affatto dispendioso in quanto lo stesso è avvenuto con prezzi quasi identici (e addirittura inferiori) a quelli di un listino di quasi 19 anni fa.

Naturalmente chi ha ipotizzato che il costo delle panchine sia stato troppo alto, non si è documentato sull'iter che è stato seguito dall'Ufficio Lavori Pubblici secondo quanto prescritto dalla legge e non ha tenuto conto che il prodotto a cui ha fatto riferimento, non è minimamente paragonabile per caratteristiche tipologiche, estetiche, di qualità e di durabilità dei materiali.

Le nuove panchine stanno per essere installate non solo in Piazza Monumento ma anche lungo il terzo Corso, ad ulteriore arricchimento degli arredi del centro e per garantire un maggior confort a cittadini e turisti.

