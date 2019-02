TERMOLI. I numeri parlano chiaro: alla B.I.T (Borsa Internazionale del Turismo), tenutasi quest'anno per la 40° Edizione come sempre a Milano, il Molise, la nostra piccola regione ha fatto colpo e creato molto interesse non solo nei tanti visitatori, ma anche attraverso le tante testate giornalistiche nazionali ed internazionali, le quali hanno mostrato sincera curiosità nei confronti dello stand e delle proposte molisane.

Questa mattina presso l'Istituto Boccardi, il commissario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Termoli, l Prof.Remo Di Giandomenico, Giovanna Sciulla e alcune operatrici molisane hanno mostrato i resoconti video e numerali che la tre giorni di Bit Milanese hanno riportato con la visibilità molisana.

Ecco alcuni numeri generali della BIT: 1300 espositori provenienti da 100 destinazioni, 1.500 Buyer (Acquirenti ), 43.000 visitatori, 700.000 persone sui canali social. Nello specifico il nostro stand ha dato opportunità a 50 partecipanti tra operatori ed istituzioni di promuoversi; 30 di essi per tutto l'arco della manifestazione sono stati presenti nello stand Molise, avendo fissato in anticipo ben 178 appuntamenti tramite la piattaforma "My Matching": tramite tale piattaforma i Buyer (Acquirenti ) e i Seller (Venditori) potevano entrare in contatto in modo facile e veloce prima che la manifestazione aprisse i battenti.

Tornando ai Buyers - Acquirenti, per il nostro stand ci sono state queste percentuali di contatto: dall'Italia il 46 %, Europa 15%, Nord America 13%, Europa dell'Est 8%, Asia 8%, Sud America 6%, Sud Africa 4%. A conclusione della manifestazione si sono contati 400 appuntamenti con Buyers provenienti da tutto il mondo.

Per completare l'offerta del Molise alla manifestazione di quest'anno, è stata organizzata a Milano all'interno dello stand una conferenza stampa, moderata da un esperto di comunicazione come Giuseppe Morello di Rtl 102.5, alla quale hanno partecipato giornalisti di testate e riviste specializzate di turismo nazionale e internazionale.

Sono stati presentati dallo chef Peppone Calabrese di Linea Verde di RAI 3, prodotti tipici della nostra Regione come il Caciocavallo, la Ventricina e la Tintilia. I mass media nazionali che hanno dato risalto alla nostra regione sono stati RaiUno, Raitre, Rainews, Canale 5, Italia 1, Telenorba, Lombardia TV, Ansa, Il Sole 24 ore, Corriere della Sera, oltre alla stampa locale.

L'ultima chicca ce l’ha fornita Remo Di Giandomenico: organizzare un Press Tour il cui scopo è quello di invitare nel nostro territorio i giornalisti per dar loro modo di vivere e sentire in prima persona i profumi del nostro Molise.