GUGLIONESI. Si è svolto martedì scorso, 19 febbraio, presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, l'incontro volto a presentare la nuova ditta appaltatrice per la raccolta differenziata.

La Giuliani Environment subentra alla Tekneko e sarà operativa dal primo marzo nei 9 comuni dell'Unione dei Comuni. Oltre Guglionesi, la raccolta partirà a Ururi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero, Petacciato, Montecilfone, Larino, Campomarino e Portocannone.

Dal 68% circa di differenziata nei primi anni di raccolta, oggi Guglionesi si trova con il 50%, «la ditta punta molto nella differenziata, e spera che si faccia molta attenzione per ripartire con questi numeri alti», ha affermato il sindaco Bellotti.

Differenziare significa vivere in un ambiente migliore, questo è il motto della Giuliani.

La Giuliani è un'azienda molisana operante nel settore ambientale dal 1998 ma già dal 1969 è stata operativa nell'ambito edilizio e dei servizi ambientali.

Non si stravolgerà niente in questi mesi, non ci saranno cambiamenti notevoli tali da preoccupare i cittadini. Il calendario sarà lo stesso e anche i mastelli dove riporre la differenziata. Per i cittadini che hanno i mastelli rotti, ci sarà la sostituzione.

Unico accorgimento sarà il conferimento del secco residuo che, ad oggi il cittadino poteva portare nell'ecopunto di Guglionesi. A partire dal 1 marzo, invece, non sarà più possibile conferirlo lì. Bisognerà saper differenziare a tal punto da non creare più secco residuo.

Un'altra novità riguarderà la plastica. Nel mastello, sempre dal 1 marzo, potranno essere inseriti l'alluminio e il metallo.

Il cittadino potrà comunicare con la Giuliani e con il comune grazie a un applicazione da scaricare sul telefono, attivabile sia su sistemi android che ios. L’applicazione Junker permetterà la segnalazione in tempo reale di rifiuti abbandonati per strada. Non solo, tramite delle foto, l'utente potrà capire dove buttare un oggetto, così da differenziare meglio.

Presso l’eco punto si potranno conferire gli oli esausti e i materiali ingombranti e i Raee. Sarà nuovamente attivato un numero verde da contattare per la prenotazione.

Medicinali e batterie, invece, avranno i loro appositi contenitori nel paese.

Per qualsiasi informazione la Giuliani così come il comune, restano a completa disposizione del cittadino e nei prossimi giorni, tutti verrà avviata una campagna informativa.