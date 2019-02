L'appello della Croce Rossa alla solidarietà per comprare nuove ambulanze

TERMOLI. I Volontari Croce Rossa Italiana a disposizione della comunità per il controllo della glicemia e della pressione arteriosa; inoltre dimostrazioni di pratiche di primo soccorso e informazioni sulla donazione di sangue

Anche i volontari della Croce Rossa di Termoli, comitato di Campobasso, hanno aderito alla campagna nazionale “Unisciti a noi, dona anche tu!” con cui la Croce Rossa Italiana, in collaborazione con i centri commerciali solidali di tutta Italia, ha avviato una raccolta fondi da destinare all’acquisto di nuove ambulanze per le comunità.

Grazie alla collaborazione del centro Costa Verde di Montenero di Bisaccia, che ha messo a disposizione i propri spazi, dopo aver riscosso l’apprezzamento dei visitatori della galleria lo scorso 17 febbraio, domenica 24 si bisserà: i volontari della Croce Rossa di Termoli saranno a disposizione della popolazione, dalle 10 del mattino fino alle 20, per promuovere stili di vita sani attraverso i controlli della glicemia - in collaborazione con la Diabetologia Territoriale di Termoli (ADBM) - e della pressione arteriosa oltre che per fornire tutte le informazioni sulla possibilità e l’importanza di diventare donatori di sangue.

A orari prestabiliti sarà possibile anche assistere alla dimostrazione di pratiche di primo soccorso (rianimazione cardio-polmonare).

La giornata sarà l'occasione per avvicinarsi alla conoscenza delle buone pratiche della solidarietà, della prevenzione e della cura della salute.