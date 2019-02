Analisi Forex febbraio 2019: parlano gli esperti

TERMOLI. Quando si parla di Forex fondamentale è prendere in considerazione la principale coppia di valute che su questo mercato è possibile tradare, ovvero la coppia EUR USD. In questo periodo del 2019 sembra in corso un trend molto netto sull’asset ed è assolutamente ribassista.

La quotazione di mercato è scesa ormai al di sotto di un supporto critico. A causa del comportamento del dollaro USA il prezzo è sceso ben al di sotto della maniglia a quota 1,130 e per questo si conferma il background ribassista caratterizzato da diversi livelli di resistenza critici che restano difficili da violare.

Di recente non sono usciti dati economici importanti per il mercato negli Stati Uniti, ma anche l’atteggiamento accomodante della Fed rispetto agli aumenti dei tassi di interesse continua a limitare qualsiasi tentativo di rialzo del mercato. Intanto il dollaro USA si rafforza grazie all’aumento dei rendimenti dei titoli decennali, saliti quasi all’1%.

La tendenza ribassista in questo momento viene frenata principalmente dalla buona predisposizione al rischio mostrata dal mercato e così il dollaro USA continua a dominare l’andamento dei prezzi nella maggior parte delle principali valute Forex, come anche l’EURO.

La debolezza dell’EURO

Sono molti i fattori che attanagliano l’EURO, come ad esempio le preoccupazioni riguardanti i negoziati commerciali tra la zona euro e gli Stati Uniti. Gli investitori si mostrano preoccupati dal fatto che Trump potrebbe usare gli scambi commerciali con l’Iran e la minaccia di impedire l’accesso ai mercati statunitensi come carta per convincere l’UE ad accettare le sue richieste.

Una simile situazione si verifica nel momento i cui non ci sono importanti aggiornamenti di dati macroeconomici su entrambe le sponde dell’Atlantico. Il calendario UE è del tutto silenzioso in questo momento, il mercato statunitense vede all’orizzonte il rilascio dei dati Jolts Job Opening e il nuovo discorso del presidente della Fed Jerome Powell, fattori che potrebbero portare occasioni di profitto a breve termine per gli investitori.

Quando e come scegliere di operare sul Forex?

Il commento svolto fin qui la dice lunga su quanti e quali possano essere dei validi segnali per forex. Un segnale per il forex può essere considerato qualsiasi segno o movimento di prezzo che indica una fase ideale per l’entrata a mercato.

I segnali di trading sono un invito ad agire che qualsiasi operatore non dovrebbe mai ignorare. Grazie all’analisi portata avanti fin qui si comprende come anche il semplice discorso per la stampa di una figura importante come Jerome Powell possa avere un impatto talmente importante da spingere il mercato in una direzione o nell’altra.

Molto spesso non è nemmeno necessario che la Fed offra i suoi dati sui tassi di interesse per vedere il mercato muoversi, ma basta un discorso con allusioni fatto dal suo presidente. Questo come molti altri fattori sono quelli che entrano in gioco quando si fanno operazioni finanziarie sul Forex, e non vanno certo trascurati.

In un mercato Forex sempre più ballerino vista l’attuale situazione internazionale leggere i segnali migliori non è certo semplice e per questo oltre a news e dichiarazioni è sempre meglio ricordarsi di aggiungere anche altre tipologie di analisi come quelle tecniche. Si tratta di dati essenziali per portare razionalità nelle proprie decisioni operative, grazie al supporto di modelli matematici validi nella maggior parte dei casi.