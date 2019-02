Molise da record: nessun Comune sciolto per infiltrazioni mafiose

CAMPOBASSO. Secondo la Direzione nazionale antimafia, la ‘ndrangheta e Cosa nostra farebbero affari in Molise.

Per ciò stesso di villaggio, o di territorio felice, non si può più parlare, anche perché le mafie vanno a reinvestire il denaro di cui dispongono nei territori in cui minore è la capacità di reazione. Cosicché c’è da ipotizzare che, proprio laddove non ci si attenda che arrivino, esse vadano a reinvestire. Se questo è vero, isole felici non ce ne sarebbero più, e proprio per questo è necessario che di volta in volta le indagini siano approfondite ed ampie e che qualunque elemento deve determinare sospetto. I Mafiosi non sono più quelli con la coppola. Sanno dove investire, comprano consensi e silenzi, ‘acquistano’ territori, prima sani, senza costringere. Laddove c’è da reinvestire, si mantiene intatta la struttura societaria, ma si entra con il denaro. Ma, almeno in Molise, non si arriva a sciogliere i Comuni perché nessuna Giunta odorerebbe di Mafia. Si tratta di un evento che non tocca la regione manco da vicino, proprio mentre al Sud gli interventi al riguardo sono stati tanti. Sin dal 1993, secondo il Ministero dell’Interno, gli enti locali territoriali sciolti per infiltrazioni sono stati 34.

Nel 2012 calarono a 33, nel 2013 lievitarono a 44 e nel 2018 sono stati 46. Andando ancora più indietro, dal 1991 ad oggi sono stati emanati in tutto 496 decreti (art. 143 del Testo unico); 177 di questi provvedimenti sono, in realtà, proroghe di interventi precedenti. Stando ad un’Associazione che cataloga le infiltrazioni, su 319 decreti, soltanto 24 sono stati annullati dal Giudice amministrativo. Dopo di che il numero dei Comuni attinti è aumentato perché con gli enti la Mafia fa affari, riuscendo addirittura ad eleggere uomini del proprio ‘establishment’. Solo quando siano emersi “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (o similare) degli Amministratori, lo Stato interviene sul Comune per scippare alla mala grandi affari e strumenti per controllare il territorio”. Spesso si tratta di un condizionamento portato al punto di determinare un’alterazione della volontà degli organi elettivi od amministrativi, riuscendo a compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle Amministrazioni. Solitamente quello della corruzione elettorale è il grimaldello per entrare a Palazzo. Dopo di che viene esercitato il potere mafioso. L’epicentro di questo fenomeno, lo si ribadisce, non è il Molise, stante la scarsa intraprendenza economica dei vari enti locali. L’area che vive nell’occhio del ciclone è la Calabria dove, negli ultimi mesi, sono stati addirittura 9 gli Esecutivi azzerati.

Nel 2018, nel Crotonese, si è arrivati addirittura a 5 Comuni sospesi (Cirò e Strongoli, coi rispettivi primi cittadini detronizzati); ed Isola di Capo Rizzuto dove la ‘ndrangheta’ aveva messo le mani sull’accoglienza agli emigranti. Insomma si agisce quando le infiltrazioni creano situazioni di grave inquinamento degli enti locali, magari perché si è instaurato un sistema politico a disposizione dei criminali con Sindaci che – secondo le accuse mosse dalle Commissioni prefettizie incaricate dal Ministero dell’Interno – ricoprano ruoli attivi addirittura in sistemi caratterizzati dal ricorso alle intimidazioni. Sempre in Calabria taluni primi cittadini sono finiti in manette per essere stati individuati membri della Cosca a tutti gli effetti, con gli occhi puntati sugli appalti pubblici. Naturalmente il Ministro Salvini grida che la pacchia è finita e che la Mafia gli fa schifo. Ma il fatto è che, persino al Nord, sta accadendo qualcosa di simile. A Lavagna ((Genova) è stato reiterato il decreto di scioglimento dell’Assemblea civica perché si è scoperto che – persino dopo l’arresto del Sindaco – le Famiglie facevano affari con i rifiuti in cambio di pacchetti di voti. In altri luoghi, il malaffare concerne l’assegnazione di permessi di lavoro per chi sia detenuto; in altri ancora persone dei ‘clan’ si sono insediati all’interno delle Giunte e nella struttura burocratica e si finisce con il ‘privatizzare’ beni pubblici a favore di Pinco o di Pallino.

Claudio de Luca