Il generale Ricozzi in visita al Comando regionale della Guardia di Finanza Copyright: campobassoweb

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Carlo Ricozzi, si è recato in visita al Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Antonio Marco Appella, ha incontrato un’aliquota di personale in servizio e in congedo nonché i delegati dell’Organo di Base della Rappresentanza Militare.

Il Generale Ricozzi, che nella giornata di ieri aveva visitato i Reparti alla sede di Isernia, ha rimarcato come l’operato della Guardia di Finanza costituisca un prezioso ed insostituibile servizio a beneficio dell’intera collettività, esprimendo a tutte le Fiamme Gialle molisane il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso e per i risultati conseguiti nei vari comparti della mission del Corpo, con l’auspicio di ogni soddisfazione professionale e personale.

In occasione della visita in Molise, il Gen. C.A. Carlo Ricozzi ha salutato le massime Autorità istituzionali alle sedi di Campobasso e Isernia, con le quali si è intrattenuto sulle tematiche di comune interesse.