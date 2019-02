Zero loculi, il Comune corre ai ripari al cimitero di Termoli

TERMOLI. Attendendo le calende greche delle procedure amministrative legate al project financing, di cui mancano ancora pareri nella conferenza dei servizi, il Comune di Termoli corre ai ripari sull'emergenza loculi e dispone lavori di somma urgenza per realizzarne alcune decine in anfratti che erano destinati a cappelle mai realizzate.

Onde evitare il perdurare dello scempio di bare accumulate nella camera mortuaria, con lo strazio che ciò implica per i cari e con il rischio di natura igienico sanitario che ciò comporta, il Comune di Termoli, sta predisponendo d'urgenza la realizzazione di un blocco di loculi prefabbricati. Il primo intervento è stato avviato nell'immediatezza, in quanto vi era già la platea di fondazione sul quale realizzare i loculi.

In effetti, la condizione di abbandono in cui versano in cui versano i feretri è inaccettabile in un paese civile, tuttavia la situazione è in via di risoluzione: ci sono state retrocessioni di vecchi terreni per la realizzazione di cappelle che non sono state mai costruite, pertanto la Concessione è tornata al comune: saranno quindi realizzati loculi prefabbricati impilati, e i primi 20 saranno disponibili in una quindicina di giorni.