Carresi, i Comuni possono già convocare le proprie commissioni

SAN MARTINO IN PENSILIS. Novità sulle Carresi nel giro di 24 ore. Ieri, il presidente dell’Unione Carresi Pasquale Di Bello rivolgeva un appello al prefetto Federico, «Si convochi con urgenza il tavolo in prefettura». «Signor Prefetto, 10 mila persone, l'equivalente delle popolazioni dei Comuni interessati, attendono che si chiuda il tavolo prefettizio dedicato alle Carresi – motivava l’istanza il vertice dell’associazione sammartinese - lo stesso è ormai aperto da settimane. Tuttavia, se non vi è la chiusura del tavolo in Prefettura, con l'emanazione delle linee guida, è di fatto impossibile convocare le Commissioni comunali relative ai pubblici spettacoli. Il tavolo prefettizio è fermo al 4 febbraio scorso e i tempi delle Carresi sono strettissimi. Le chiediamo quindi, con urgenza e cortesia, di convocare il tavolo in oggetto ai fini di una positiva conclusione dei lavori».

Di oggi, la novità proveniente dal capoluogo, «Buone notizie: chiuso il tavolo in prefettura, ora le commissioni comunali». «Il Presidente della Regione, Donato Toma, ha avuto oggi una interlocuzione col prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico. Quest'ultima ha ritenuto chiusa in maniera esaustiva la fase prefettizia con l'esame e la presentazione del progetto di sicurezza redatto dall'architetto De Santis. Adesso è possibile per i Comuni convocare la Commissione per i pubblici spettacoli, cosa da fare immediatamente per anticipare i tempi».