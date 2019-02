Tempo in peggioramento nelle prossime ore

TERMOLI. È un bollettino meteo che prevede un peggioramento delle condizioni attuali quello diramato dal dipartimento di Protezione Civile della Regione Molise per le prossime ore.

La previsione per oggi 22 febbraio fino alla mezzanotte è la seguente:



Stato del cielo: copertura nuvolosa in generale aumento dalla serata quando sarà associata a precipitazioni isolate, localmente anche a carattere di breve rovescio, con quantitativi cumulati deboli in particolare sui settori centro-orientali. Possibili isolate nevicate in serata a quote superiori ai 1000-1200 m slm.



Venti: moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, tendenti a rinforzare dalla serata.

Mare: mosso.



Temperature: senza variazioni di rilievo.





Per la giornata di domani 23 febbraio si prevede:

Stato del cielo: nuvolosità variabile a tratti più intensa con precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di breve rovescio, con quantitativi cumulati deboli che risulteranno in prevalenza nevosi già a quote di bassa pianura. Fenomeni in esaurimento dalla serata con tendenza a diradamento della nuvolosità.



Venti: forti nord-orientali con rinforzi lungo la costa e sui rilievi.

Temperature: in generale decisa diminuzione.

Mare: da molto mosso ad agitato