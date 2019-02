TERMOLI. Sono stati consegnati oggi al Capo Distaccamento di Termoli Aldo Ciccone, i disegni dei bambini dell’Istituto Omnicomprensivo – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e II° Grado di Guglionesi, frutto della visita scolastica d’istruzione alla sede dei Vigili del Fuoco avvenuta il giorno 8 Febbraio. I disegni consegnati sono l’espressione di quanto rimasto particolarmente impresso ai bimbi durante la visita e la visione di mezzi e attrezzature, soprattutto per la “prova del pompiere in erba” nella quale ognuno di loro, munito di casco rosso, si era cimentato nell’utilizzo di un piccolo naspo con getto d’acqua che dovevano indirizzare verso un ipotetico incendio. Il capo distaccamento ha ringraziato la dirigente Maria Maddalena Chimisso, tutte le Maestre per la disponibilità organizzativa e tutti i bambini che con il loro entusiasmo e stupore hanno reso la visita piacevole e costruttiva.