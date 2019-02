Sporcizia e degrado in centro, non se ne può più Copyright: Termolionline.it

Sporcizia e degrado in centro, non se ne può più Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Siamo alle solite: anche oggi non possiamo non mettere alla berlina i soliti noti imbecilli e incivili che compiono gesti e nefandezze a danno della nostra città. Ringraziamo l’amico Basso Caruso che ci ha segnalato l'ennesimo e ripetitivo gesto vandalico in luoghi dove abbiamo già mostrato situazioni simili come la continua sporcizia di cartacce, bottiglie di vino e birra abbandonate o addirittura rotte; per non parlare degli escrementi umani presenti sulla scaletta che dal belvedere scende in via Carlo del Croix, luogo che da tempo è diventato un ricettacolo di balordi che fanno di tutto e di più.

Infine la passeggiata che dal porto arriva alla rotonda di Rio Vivo, inizialmente definita come un fiore all'occhiello di Termoli, ma che invece in poco tempo si è rivelata un autentico pugno in un occhio. Come potete vedere dalla foto, questa è la fine che fanno i cestini della raccolta rifiuti, pagati con soldi pubblici per essere installati.

Non si può continuare di questo passo: qualcuno dice che bisogna dotare la città di telecamere - forse è così - la cui utilità è già emersa un po’ di tempo fa in centro, quando sono stati individuati i vandali della statua di Jacovitti.