Falcone, Borsellino, don Giussani, Impastato e Fazio Longo: l'omaggio di Termoli

TERMOLI. Un segnale deciso contro le mafie e un omaggio a eroi civili del nostro Paese. Il 6 febbraio dello scorso anno è pervenuta la richiesta sottoscritta da tredici Consiglieri comunali di intitolazione dell’area destinata a verde pubblico adiacente al plesso scolastico di Difesa Grande e dell’area prospiciente al plesso scolastico di via Volturno, rispettivamente alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di Giuseppe (detto Peppino) Impastato; le figure indicate hanno perso la vita per i loro ideali di legalità e onestà impegnandosi con le proprie idee, il proprio lavoro e con la propria vita contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata. Sono state individuatele le aree cittadine di Difesa Grande e di via Volturno destinate alla intitolazione.

Inoltre, il 19 febbraio 2018 è pervenuta la richiesta sottoscritta da centoquattro cittadini di intitolazione dell’area urbana posta tra i numeri civici 7 e 15 di via Federico II di Svevia alla memoria del fondatore del Movimento Cattolico “Comunione e Liberazione” Monsignor Luigi Giussani; la figura indicata dai richiedenti promotori, costituisce personalità di assoluto rilievo nel campo della spiritualità, della cultura e dell’educazione nel panorama mondiale, connotata da qualità morali e di rigore, la cui vita costituisce fulgido esempio per le nuove generazioni.

Infine, l’8 marzo di due anni fa la Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Sezione di Termoli (distretto Sud Est) nella persona di. Fernanda Pugliese, in qualità di Presidente, ha richiesto di voler considerare la proposta di intitolare una strada cittadina o una rotonda, ad una figura femminile le cui qualità morali e di rigore e la propria vita spesa nell’impegno e la politica e la crescita della società, possano essere di esempio per la cittadinanza e per le nuove generazioni; la figura femminile proposta è Rosa Fazio Longo, nata a Campobasso nel 1913, deceduta nel 2004 e prima donna Molisana nel primo Parlamento della Repubblica (1948) giornalista della rivista “Noi Donne” e componente dell’Udi (Unione Donne Italiane) attiva nelle problematiche sulla emancipazione femminile ed in difesa dei diritti delle donne in campo giuridico, penale ed elettorale.

Il Comune di Termoli, ha individuato uno spazio cittadino nella “rotatoria” di nuova realizzazione, sita tra via Cesare Battisti – via Dante, corso Nazionale e più precisamente al centro di piazza Regina Elena.