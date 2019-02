TERMOLI. A proposito del titolo è giusto sapere che anche Wall Street, oggi centro del distretto finanziario di New York (USA), nel 1640 era come “a Rejecèlle “ di Termoli. Sarà un presagio ma speriamo che sia di buon auspicio. Quel giorno gli uccelli volavano tutti verso destra, il che dovrebbe essere di buon auspicio.

Ormai il mondo è entrato nel Nuovo Millennio con programmi e progetti efficienti e soprattutto con le carte in regola per giocare sullo scenario di una economia globalizzata. I paesi sul mare, in questo contesto, sono ancora più favoriti, soprattutto quelli dotati di un porto che è il più naturale riferimento di traffico merci e passeggeri. Il Mar Mediterraneo è la strada che unisce i paesi che separa, uno spazio aperto che ha solo bisogno di essere percorso, che nei prossimi decenni sarà solcato da un’infinità di navi. Il nostro Paese è tutto sul mare ed il suo futuro non può che essere su di esso. Se miglioriamo i porti l’incidenza del traffico marittimo sui volumi totali di scambio delle merci è destinato ad aumentare anche per la conformazione geografica del nostro territorio (con i suoi 8000 km ca. di costa). Ormai l’alternativa al trasporto su strada e rotaia è la via marittima ed il porto è uno dei motori su cui puntare la ripresa. Nel Mare Nostrum il livello del traffico di cabotaggio, in questi ultimi anni, è decisamente cresciuto grazie ad una considerevole domanda ed al fatto che esso è visto come alternativa al traffico di terra, caratterizzato sempre più da una caotica movimentazione di veicoli e da costi sempre maggiori, oltre ad una questione, non meno importante, di problematica ambientale.

Oggi si può dire “se la nave va e il porto va, l’Italia va”, perché senza porto non parti e dunque non arrivi. I porti italiani hanno distinte peculiarità per le loro diverse realtà: in particolare un alto numero di porti minori con piccole e medie capacità che hanno bisogno di una decisa opera di riorganizzazione ed ammodernamento per operare in modo soddisfacente e di concerto con gli altri scali. E’ giunto, ma già da tanto, il momento di pensare che il futuro di Termoli è sul mare e non solo; è quasi il caso di dire che è verità lapalissiana: lo hanno compreso persino politici ed amministratori che, sia pure parlando con frasi fatte e luoghi comuni, lo recitano in ogni circostanza ma sotto forma di rosario, senza alcuna apparizione e/o forse solo per ottenere indulgenza, grazie e consolazioni.

Se è consentito, capire un porto è come capire la musica, l’arte o il vino: infatti in tutti questi ambiti abbiamo bisogno di essere educati. Per la musica dobbiamo educare l’orecchio, per l’arte la vista, per il vino il palato. Il grande vino va presentato, va spiegato come sei arrivato a produrlo, come l’hai fatto, quali erano i tuoi obiettivi. Se e quando siamo capaci di fare questo abbiamo vinto. Ma prima di parlare di futuro vediamo un attimo chi siamo e dove siamo, tanto per riconoscerci e sapere del nostro “Contado del Molise” oggi.

L’atlante della competitività delle province e delle regioni, ediz. 2015, promosso e realizzato da UNIONCAMERE (Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato), consiste in una banca dati composta di oltre 500 indicatori a livello provinciale e regionale organizzati in nove macro-aree e fornisce una serie di informazioni sulle caratteristiche del territorio (Regione Molise), di cui si riporta lo stralcio dei punti più salienti (primati negativi!!!):

Popolazione e territorio

Con circa 313.775 abitanti, il Molise è la seconda regione italiana a minore ampiezza demografica con estensione territoriale (4.461 kmq), preceduta solamente dalla Valle d’Aosta e con una densità di popolazione (70,5 abitanti x kmq) notevolmente inferiore rispetto al dato nazionale.

Il territorio del Molise è composto esclusivamente da aree montuose e collinari denotando un’assenza totale di pianure e una scarsa concentrazione della popolazione residente nei 3 comuni (su 136 totali) con più di 20.000 abitanti (33,3%), molto inferiore alla media italiana (53,3%).

Tessuto imprenditoriale

La struttura imprenditoriale della regione al 31.12.2013 è costituita da circa 35019 attività (penultimo valore nazionale). Il tessuto imprenditoriale è interessato dalla prevalenza di imprese di piccola e piccolissima dimensione e per la quasi assoluta assenza di imprese di grandi dimensioni. Il settore a maggiore densità di attività imprenditoriali è il primario: difatti l’agricoltura assorbe il 19,8% di tutte le iniziative imprenditoriali, costituendo da questo punto di vista la seconda realtà del Paese dopo la Basilicata.

Meno rilevanti sono i settori dei trasporti e soprattutto del commercio (rispettivamente quintultimo e terzultimo posto in Italia per questo tipo di attività). Per quanto concerne il turismo la regione ha solamente 437 esercizi turistici, per un totale di 11.395 posti letto che pongono l’area all’ultimo posto fra le 20 regioni italiane.

Mercato del lavoro

La forza lavoro che, nelle indagini Istat del 2013, si è dichiarata occupata ammonta nella regione Molise a circa 99.484 unità, dei quali il 7,6% sono impiegati nel primario e risultano lavoratori indipendenti (primo valore più alto del Paese). L’occupazione nel terziario è molto esigua e colloca la regione al 13-esimo posto in Italia, erosa in principalmente dall’agricoltura e in parte dall’industria. Anche il tasso di disoccupazione peggiorato dai dati del 2013 risulta molto superiore al dato medio nazionale.

Risultati economici

Il Molise detiene il penultimo posto tra le 20 regioni italiane per ricchezza complessiva prodotta (0,40% del valore aggiunto nazionale). Bassa anche l’incidenza degli altri settori, dove la regione occupa posizioni medio/basse nelle relative graduatorie.

Apertura mercati

Per quanto riguarda gli scambi con l'estero il Molise risulta ultimo nella graduatoria nazionale, così come le importazioni risultano modeste, penultimo valore tra tutte le regioni italiane. La bassa propensione all’export (6 – 27,9 in Italia), inferiore anche alla media del Mezzogiorno, indicano come il principale mercato di sbocco sia quello interno.

Tenore di vita

I valori pro-capite di alcuni indicatori di carattere economico, quali reddito disponibile e consumi finali interni, configurano per le famiglie molisane standard di vita notevolmente inferiori ai valori medi nazionali. Il reddito disponibile pro-capite, è pari a quasi 14.626 euro (14-esimo posto a livello nazionale) contro gli oltre 17,3 mila dell’Italia. Per finire, molto basso risulta il consumo di energia elettrica: con 931 KWh pro-capite, il Molise si posiziona in penultima posizione nella graduatoria nazionale (1.103 KWh).

Competitività del territorio

Risultano carenti tutte le reti di collegamento: sia le infrastrutture ferroviarie, sia le infrastrutture portuali che quelle aeroportuali, denotando quasi una sorta di isolamento della regione rispetto al resto del Paese, non fa eccezione neanche l’indice di dotazione della rete stradale (96,8 contro il 125 del 2001). Pessimi anche tutti i valori delle infrastrutture sociali che presentano una condizione peggiore non solo della media italiana, ma anche rispetto al Mezzogiorno.

Contesto sociale

Dopo che nel biennio 2010/2011 la situazione espressa dagli indicatori relativi alla criminalità sembrava migliorata, nel 2012 c’è stato un nuovo peggioramento. Il numero dei delitti denunciati rispetto alla popolazione nel Molise è pari a 3.123 ogni 100 mila abitanti (erano 2.831 l’anno precedente), dato che comunque pone la regione al terzultimo posto nella relativa graduatoria nazionale. E’ invece elevata la percentuale delle morti per patologie cardiocircolatorie (secondo maggior valore tra le 20 regioni italiane, preceduta solo dalla Calabria).

Qualità della Vita

Da notare come il Molise, come del resto tutto il Mezzogiorno d’Italia, rappresenti una realtà poco virtuosa per quel che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti (solo il 19,8% contro il 42,2% nazionale - terzultimo posto assoluto fra tutte le regioni), ma allo stesso tempo risulta bassa la quantità di rifiuti pro-capite (394 Kg a fronte dei 486 nazionali – penultima regione fra le 20 italiane).

Da tale prospetto sintetico, i cui dati sono poco confortanti, nonostante qualche piccolo progresso che apparentemente evidenzia una situazione di recupero (sarebbe come dire che stiamo precipitando più lentamente), la crescita è tutt’altro che positiva, dovuta ad una ormai nota cronica sofferenza economica del territorio che fa prospettare un futuro purtroppo e piuttosto piatto. Quale potrà essere una via di uscita da tale situazione di stallo: “la via del mare”, da noi conosciuta solo perché è fatta di acqua salata, che, diciamo, dagli inizi del nuovo millennio, chiede fortemente di essere percorsa senza alcun indugio e pedaggio attraverso l’unico vero sbocco sia naturale che commerciale del Molise: il “porto di Termoli”. Come pure, anche se superfluo dirlo ma non ribadirlo, il mare è l’ingresso e la conoscenza per un paese. I popoli hanno potuto scambiare notizie e informazioni non già quando Annibale viaggiò con gli elefanti ma soprattutto quando gli altri popoli ci hanno raggiunti via mare. E oggi, come allora, la via del mare rimane l’unico modo per portare la civilizzazione nel Molise altrimenti resteremo per sempre la “Regione fantasma”.

Antonio Fusco, agente marittimo raccomandatario