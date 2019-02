MONTENERO DI BISACCIA. Piazza della Libertà sorvegliata dai Vigili urbani e transennata dalle prime ore di questa mattina, quando le forti raffiche di vento che imperversano sulla costa dalla notte hanno causato la caduta di uno dei più grandi e vecchi abeti della villa.

L’enorme albero, che ora occupa in diagonale il centro di Piazza della Libertà, si è purtroppo abbattuto sulla fontana centrale, causando danni alla scultura bronzea di Giuseppe Calgione, un simbolo per generazioni di monteneresi. Per il momento, non essendo stato rimosso l’abete, non si conosce ancora l’entità di tali danni; il sindaco Nicola Travaglini tuttavia afferma che, se necessario, saranno adottate misure di restauro.

Il Comune sta emanando un’ordinanza di chiusura e la messa in sicurezza dell’intera piazza, con divieto al transito di veicoli e pedoni fino alla cessazione dell’allerta meteo. La raccomandazione è quella di prestare la massima attenzione sia nel passaggio che nel parcheggio delle vetture.