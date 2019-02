Termoli Smart City: oltre la pista ciclabile sul lungomare Nord

TERMOLI. Quanto è stato scritto in questi giorni su Termolionline circa la pista ciclabile Lungomare Mare Nord ci dà l’opportunità di guardare il problema in una visione più ampia.

In generale il futuro delle città e cittadine sarà costituito prevalentemente ( e non solo) da isole pedonali, da piste ciclabili e trasporto pubblico.

Quando questo accadrà? Tra 5, 10, 20 anni? E’ difficile dirlo. Dipende dall’intelligenza delle singole Amministrazioni comunali.

E come accadrà? Di un sol colpo o per gradi? Tutto dipende ancora una volta dall’intelligenza delle singole Amministrazioni comunali.

Indipendentemente dalla velocità di cambiamento, immaginiamo per i Termolesi una vita meno legata all’auto privata (in città). Ad esempio, ipotizziamo,se pur in termini sommari, una grande isola pedonale che parte dalla Madonnina e arrivi fino a via Roma e trasversalmente dalla stazione ferroviaria al terzo Corso.

Ovviamente Il Comune disporrà di un servizio di bici utilizzabili mediante modesto abbonamento.

https://www.dday.it/redazione/24236/le-bici-gialle-di-ofo-a-milano-la-sblocchi-con-lapp-e-la-lasci-dove-vuoi

E per chi non può, per diversi motivi, usare la bici, sarà disponibile un servizio di bus diffuso ampiamente nell’area sopra indicata e con una frequenza massima di 15 minuti

Quanto sopra ossia il nuovo stile di vita risponde anche all’invito dei medici che consigliano di fare almeno 10mila passi al giorno con beneficio finale della salute delle persone. E comporta il non trascurabile vantaggio consequenziale quale il risparmio della spesa pubblica sanitaria.

Conclusione. Come è noto, le tecnologie per realizzare le smart city ci sono. Non resta che convincere le persone sulla bontà delle nuove idee. Ma anche questo è relativamente facile. Il vero problema è invece far loro abbandonare le vecchie idee. Maledetto specchietto retrovisore.