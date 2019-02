TERMOLI. «Venerdì scorso, noi, Gioele Casolino, Elisabetta Colonna e Carmelo Sugamele, (con la poesia, "Du cumpagne pe Termele") della classe 2 C della Scuola Secondaria di Primo Grado "Bernacchia Brigida"insieme alla prof Francesca De Gregorio e al presidente della Pro Loco di Termoli, Luciano Calignano,abbiamo vissuto una bellissima esperienza. Siamo andati a Roma per la premiazione del concorso di poesia "Salva la tua lingua locale".Abbiamo ricevuto la menzione d'"onore. Nell'occasione è stata premiata anche la Proloco per essersi distinta nella diffusione del concorso e nella collaborazione con la nostra scuola». Dall’esperienza diretta dei ragazzi termolesi si rinnova il successo nel concorso “Salva la tua lingua locale", premio letterario Nazionale per le opere in dialetto,sezione scuola.

Il 21 febbraio scorso, nell'occasione della "Giornata internazionale della lingua madre" voluta dall'Unesco, presso la sala Promoteca del Campidoglio inRoma, i ragazzi Gioele Casolino, Elisabetta Colonna e Carmelo Sugamele, (con la poesia, "Du cumpagne pe Termele") della classe 2 C della Scuola Secondaria di Primo Grado "Bernacchia Brigida"insieme alla docente Francesca De Gregorio e al presidente della Proloco di Termoli Luciano Calignano, dove hanno vissuto una bellissima esperienza, partecipando alla premiazione del concorso di poesia "Salva la tua lingua locale" e per il loro impegno hanno ricevuto la menzione d'"onore, felici e contenti per questa nuova esperienza e soprattutto, per avere rappresentato la lingua madre "termolese", al di fuori dei confini della nostra città. Nell’occasione è stata premiata anche la Pro Loco per essersi distinta nella diffusione del concorso e nella collaborazione con la scuola».