Segretari comunali, i cocchi della Pubblica amministrazione

TERMOLI. Secondo i Giudici della Corte costituzionale (sentenza n. 23/2019), la disposizione del testo unico degli enti locali, secondo cui il Segretario comunale rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo, è in linea con la ‘Charta’. La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Brescia che ne dubitava ritenendo violati i principi di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost. Ma i Giudici hanno sottolineato l’evoluzione della normativa concernente questo ruolo, prima e dopo l’entrata in vigore della Carta costituzionale, ispirata da concezioni assai diverse, alla ricerca di punti di equilibrio fra due esigenze non facilmente conciliabili: 1) il riconoscimento dell’autonomia degli enti locali; 2) la necessità di garantire adeguati strumenti di controllo della loro attività. Il fatto è che, persino oggi, lo stato burocratico caratterizzante questa figura giuridica è segnato da aspetti apparentemente dissonanti nella considerazione che si tratta di un funzionario statale assunto per concorso da preporre allo svolgimento effettivo delle funzioni attraverso la nomina relativamente discrezionale di un sindaco che, però, non può revocarlo liberamente durante il mandato (salvo che per violazione dei doveri d’ufficio) ed è destinato a cessare, automaticamente, dalle funzioni quando sia intervenuto un nuovo primo cittadino.

Eppure, anche in questo caso, rimane garantito nella stabilità del suo ‘status’ giuridico ed economico e del suo rapporto d’ufficio, rimanendo iscritto all’Albo nazionale dei Segretari dopo la mancata conferma e restando perciò a disposizione per successivi incarichi presso altri comuni. Secondo i Giudici della Corte costituzionale, egli è titolare di numerose attribuzioni: neutrali, di controllo di legalità e di certificazione, di gestione quasi manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali. E’ capace di orientare le scelte dell’ente nella fase preliminare della definizione dell’indirizzo amministrativo. Tutte queste ragioni impediscono di applicare al Segretario comunale quella giurisprudenza restrittiva che ha più volte dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di leggi statali o regionali che prevedevano meccanismi di ‘spoils system’, cioè di decadenza automatica da un incarico amministrativo non apicale né fiduciario, al solo mutare dell’organo politico di riferimento.

Ma, se questo è il pensiero della Corte, la gente comune si pone ben altre domande e si chiede se, sul palcoscenico degli enti locali territoriali, continui a sfilare un’ennesima “casta”. Questa figura, pure esercitando compiti di mera supervisione, riesce ad introitare quasi sempre cifre consistenti. Per tacere poi che, grazie a vari emolumenti accessori, finisce con il percepirne altre che non sempre appaiono giustificate dalla operatività prevista dal contratto di lavoro di categoria.

Naturalmente, vi sono segretari e “Segretari”; cosicché, nell’esprimere la nostra opinione (condivisibile o no), il riferimento va unicamente a quelli che incarnano le figure poste tra le virgolette. Il risultato è che avere funzioni di Segreteria a Milano ed a Torino vuol dire percepire ben più di un Sindaco, ricevendo anche 230mila euro; il che è una gran bella cifra per dei semplici sovrintendenti a cui compete solo di coordinare i dirigenti, gestori di fatto dei ‘budget’ comunali. Per di più costoro (funzionari?, dirigenti ?) vengono nominati, con decreto sindacale, pure direttori generali, di modo che le competenze mensili finiscono con il crescere (minimo) di altri mille euro al mese persino in Comuni di 3.400 anime. Al punto che, tempo addietro, un noto settimanale a tiratura nazionale titolò così un servizio sulla categoria:”Vuoi fare il segretario? Prenderai più del Presidente della Repubblica ”. Naturalmente, se parliamo dei Comuni molisani, demograficamente (e pecuniariamente) anèmici, la situazione non è proprio quella sopra descritta; ma si tratta pur sempre dell’esborso di cifre notevoli per dei bilanci sommersi dalle ragnatele.

Claudio de Luca