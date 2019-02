TERMOLI. Una catena di montaggio, della quale faremmo ovviamente a meno: Termolionline segnala, Rieco Sud pulisce.

Nel faremmo a meno poiché significherebbe che non ci sarebbe più bisogno di invocare interventi per ripristinare il decoro urbano.

Così, dalla segnalazione a firma di Michele Trombetta di sabato scorso, trascorso il fine settimana, stamani c’è stata una repentina azione di ripulitura del territorio nelle varie zone indicate: via Tremiti, via Carlo del Croix e la passeggiata litoranea di Rio Vivo.

Ringraziamo per la solerzia di questi interventi, comprendendo come in un meccanismo concavo e convesso, più forze si devono distrarre per bonificare la sporcizia provocata dai ‘maiali’, come li abbiamo oramai ribattezzati, più sarà complicata la partenza a regime della raccolta differenziata.

Da qui l’invito a rispettare il nostro territorio e la nostra città.

Inoltre, procede a tamburo battente il lavoro delle squadre degli operatori Rieco Sud, impegnati a 360 gradi sul territorio cittadino, nella pulizia delle cosiddette aree sensibili, sia nel centro urbano che in periferia, nella consegna dei contenitori presso le utenze commerciali e il ripristino delle batterie condominiali, al fine di garantire il decoro urbano spesso minacciato dagli incivili privi di senso civico.