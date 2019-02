Staffetta Crea-Florio group, sindacati contro Cotugno

TERMOLI. Le segreterie regionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil si trasformano all’uopo in postini e, «Toc toc, cercasi assessore alle Attività produttive regionali per la Crea Gestioni s.r.l. di Termoli».

«L’8 febbraio abbiamo richiesto un incontro urgente all’assessore Regionale Attività produttive e Sviluppo economico, Vincenzo Cotugno, per esaminare il problema di un probabile cambio di appalto tra Crea Gestioni S.r.l. e Florio Goup S.r.l. Crea Gestioni gestisce la distribuzione dell’acqua a Termoli per conto di Acea S.p.a. e la delibera n. 164 del 31/01/2019 emanata da Comune di Termoli, farebbe pensare ad un affidamento temporaneo del servizio idrico integrato del Comune di Termoli alla Società Florio Group S.r.l. di Foggia in luogo della uscente Crea Gestioni S.r.l.

Volevamo e vogliamo ancora verificare la bontà di tale affidamento deciso dal Comune di Termoli, sia per l’idoneità della Florio Goup S.r.l. al subentro e sia per garantire i livelli occupazionali esistenti e soprattutto i diritti dei lavoratori, perché le voci di corridoio non sono confortanti in merito! Abbiamo anche chiesto all’assessore di invitare l’Egam all’incontro che è sicuramente competente in materia ed abbiamo cercato di coinvolgere nella nostra richiesta di incontro, anche l’Associazione Industriali del Molise, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Termoli e ovviamente la Società Crea Gestioni S.r.l.

A 15 giorni dalla richiesta nessun riscontro da parte dell’assessorato alle Attività Produttive. Dobbiamo rivolgerci altrove? Esiste ancora un presidio della materia lavoro in Molise? Restiamo in attesa di una convocazione in via urgente, al fine di precedere la fase esecutiva dell’affidamento previsto dal Comune di Termoli».