Frana a Rio Vivo, pronto l'intervento sul costone

TERMOLI. A distanza di quasi un mese dal nuovo sgombero di tre famiglie a Rio Vivo, l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli, col dirigente Gianfranco Bove, ha effettuato un nuovo sopralluogo sul costone che sta franando sempre di più, dopo quello effettuato nella prima settimana di febbraio assieme agli stessi residenti sfollati e ora ospiti della pensione San Giorgio a spese dell’amministrazione comunale, e ai tecnici della Regione Molise. Il punto della situazione è stato fatto dallo stesso ingegner Bove.

Il sopralluogo ha messo in evidenza la necessità di rimuovere la terra franata, realizzare sulla sommità del movimento franoso un canale in terra che eviti il ruscellamento dell’acqua verso la parte franata, che comunque si è quasi esaurita, e infine coprire la parte ceduta con un telo. Un altro passaggio dirimente sarà effettuare un rilievo paragonato a quello realizzato due anni fa, per studiare lo spostamento della frana. Ci sarà l’affidamento dell’incarico professionale a un geologo per la caratterizzazione delle terre.

Il Comune di Termoli, sperando che la Regione Molise non tardi troppo l’erogazione dei 90mila euro di contributo che ha riferito di voler stanziare a riguardo, farà intervenire una ditta specializzata in opere di ingegneria naturalistica, opera che consentirà di risolvere il problema in via definitiva.