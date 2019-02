Vietato coltivare Fave in paese, l'ordinanza a Guglionesi

GUGLIONESI. Un'ordinanza destinata a far discutere, quella firmata in data 22 febbraio dal primo cittadino di Guglionesi Mario Bellotti, con la quale viene fatto espresso divieto di coltivare fave nei pressi del centro abitato. La motivazione di tale provvedimento è da ricercarsi nella tutela della salute pubblica, in quanto nelle persone affette da favismo, cioè il deficit congenito di un enzima chiamato glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), anche solo in contatto con le fave o i suoi pollini potrebbe scatenare una crisi emolitica potenzialmente fatale.

Con tale provvedimento, inoltre, viene imposta l'eliminazione delle colture di fave in atto entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, pena sanzioni pecuniarie che vanno dai 50 ai 500 euro.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell'Ordinanza:

«Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo a seguito della carenza dell’enzima G6PDH (c.d. favismo);

Rilevato che il solo contatto con fave e/o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici e strutture pubblici ecc.) nonché la presenza delle stesse presso punti di esposizione e vendita in esercizi commerciali, mercati coperti o scoperti, e sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocumento per la salute degli stessi; Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l’esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare.

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

Visto l’art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978 succ. mod. e integraz. Visti gli art. 50 e 54 del D.Lvo 267 del 18/08/2000 succ. mod. e integraz.

Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza.

L’inadempienza di quanto prescritto darà luogo all’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

L’inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l’applicazione della sanzione di €. 50,00 (minimo edittale ai sensi di legge min. €. 50,00 max €. 500) e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all’applicazione delle disposizioni dell’art. 650 del c.p.»