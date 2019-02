Ex Flexsys, «ancora non ci rispondono sulla sicurezza»

TERMOLI. Non arriva a soluzione la querelle sindacale nata dall’anzianità di un responsabile di turno in un delicato settore ha scatenato una polemica allo stabilimento ex Flexsys, una delle tre chimiche del nucleo industriale. L’azienda non ha ancora sostituito uno dei cardini del piano di emergenza e allora i sindacati sono entrati in agitazione. In base alla normativa vigente, infatti, e al piano di emergenza per ogni turno deve essere presente un responsabile a ricoprire le mansioni di sicurezza. Lo stato di agitazione che prevede il blocco degli straordinari e i cambi turni è stato proclamato nella giornata di giovedì con l’obiettivo, sempre stando a quanto trapela dai sindacati, di accelerare la risoluzione di una situazione che rischia di creare seri problemi in fabbrica. Una situazione del genere non si sarebbe mai verificata tanto che nei giorni scorsi l’impianto sarebbe stato fermato con i serbatoi delle materie prime in esercizio. Di ieri una nuova nota inviata alla prefettura dalle tre sigle confederali oltre che ai sindaci dei Comuni più vicini all’impianto: «Abbiamo chiesto un incontro urgente al prefetto di Campobasso sugli atteggiamenti tenuti dalla Performance Additives Italy di Termoli in merito alle tre assenze del responsabile in turno di gennaio scorso, febbraio ed a quelle imminenti e alla ricaduta che queste assenze potrebbero avere sulla sicurezza interna ed esterna dello stabilimento.

A tutt’oggi non siamo stati ne convocati ne contattati a tal fine anche se abbiamo appreso, per vie informali, che sua eccellenza il Prefetto è intervenuto informandosi su quanto accaduto. Pensiamo abbia sicuramente incontrato la Direzione Aziendale, assistita all’uopo dai maggiorenti del proprio sindacato (Confindustria) e ci chiediamo: E’ stato detto al Prefetto che la notte del 13 febbraio con gli impianti ‘teoricamente fermi’ (cioè con i serbatoi delle materie con cospicue quantità e i reattori contenenti il prodotto in lavorazione erano in marcia con gli agitatori in movimento), ha suonato un Allarme Antincendio relativo ai generatori di vapore e che, data l’assenza del Responsabile in turno, gli operatori presenti non sono stati in grado di comprendere se ci fosse e ove fosse il presunto incendio? E’ stato detto al Prefetto che gli operatori presenti non sono stati in grado neanche di tacitare l’allarme? E’ stato detto al Prefetto che gli operatori presenti non hanno ricevuto risposta alle numerose telefonate fatte ai Responsabili dell’Impianto e della produzione? • E’ stato detto al Prefetto se l’incendio c’è stato e chi l’ha domato? O se era un falso allarme’ E’ stato detto al prefetto che un nuovo Responsabile in Turno è stato designato in fretta e furia il 13 febbraio scorso solo contestualmente alla proclamazione dello Stato di Agitazione del personale da parte della Rsu di stabilimento?

E’ stato detto al Prefetto che questo nuovo responsabile è uno degli ultimi assunti ed ha una anzianità di servizio inferiore a 4 anni? E’ stato detto al Prefetto che, per la sostituzione di un ‘lavoratore semplice’ che effettua la turnazione a ciclo continuo, come nel nostro caso, il contratto nazionale prevede un lasso di tempo cospicuo di affiancamento alla figura da sostituire? E’ stato detto al Prefetto che il nuovo Responsabile ha fatto un affiancamento con i colleghi Responsabili di soli 7 giorni? E’ stato detto al Prefetto che il nuovo Responsabile oggi e domani, sarà già da solo a ricoprire due turni pomeridiani completi e per giunta senza la normale collaborazione di un operatore con tutti gli impianti in marcia? E’ stato detto al Prefetto come sarà coperta l’assenza per ferie dal 3 al 10 marzo di un Responsabile in Turno vista la rottura delle relazioni con queste figure professionali determinata dalle numerose sostituzioni nei loro giorni di riposo dell’ultimo anno causa la carenza di organico? Se a tutte queste domande la Direzione Aziendale della Performance Additives Italy di Termoli ha fornito risposte che ‘tranquillizzano’ il prefetto di Campobasso chiediamo che queste vengano trasmesse a tutti i destinatari della presente. Tanto onde tranquillizzare, oltre le maestranze sul futuro del loro posto di lavoro, anche tutta la popolazione del Basso Molise che, in primis, pagherebbe gli eventuali ingenti danni da parte di una azienda che l’attuale normativa definisce a rischio di incidente rilevante». Firmato dalle segreterie regionali di Filctem–Cgil, Femca–Cisl, Uiltec-Uil.