I sardi versano il latte e l’Italia lo fa arrivare dalla Romania: la “nouvelle cuisine”

TERMOLI. Le proteste degli agricoltori non fanno chiasso. D’accordo, per un po’ di giorni se ne parla, in tv e sulla carta stampata che la segue a ruota. Ma, subito dopo, l’attenzione dei cittadini, finisce col rivolgersi fatalmente altrove. Alla fin fine a chi importa se chiude il caseificio di un allevatore sardo? A chi interessa se la Puglia (ed il Molise, nel suo piccolo) abbia prodotto meno olive o meno vino? Il fatto è che, difendendo questi operatori, difendiamo noi stessi (che siamo i primi consumatori), assicurandoci che il cibo che arriva sulle nostre tavole sia quello giusto ed evitandoci di ingurgitare i residui chimici infestanti dei pomidoro marocchini e delle olive tunisine. Ed ecco perché le multinazionali non prendono sul serio consumatori come noi, e continuano ad applicare – con metodo - i loro programmi predisposti proprio per spazzare la resistenza dei piccoli produttori locali e facendo arrivare sui nostri deschi il loro Pug (‘rectius’ pranzo unico globale), industrialmente prodotto su larga scala, sotto l’insegna di una maggiore economicità e col segno più redditizio per gli scopi di guadagno prefissati. La nostra debolezza è proprio questa.



In Italia l’impressione delle notizie dura solo un attimo; e, non appena il servizio del tiggì si sia concluso, il telespettatore, distratto, ha altro a cui pensare., quasi che il nostro ‘made in Italy’ non importi ad alcuno. Praticamente vantiamo le migliori olive del mondo (taggiasche, gentile, etc.) ma compriamo quelle estere, così come facciamo coi pomidoro, disprezzando il pachino siciliano. Lo stesso valga per il pesce, noto dappertutto nel mondo, quando noi compriamo quello che ci manda l’Ecuador. Quando parliamo, ci riempiamo la bocca di meraviglie e ci riempiamo il cavo orale di parolone, ma poi distruggiamo il nostro patrimonio ‘green’ snobbando le fatiche dei nostri agricoltori, quelle delle nostre imprese, degli allevatori e dei pescatori. Per fare cosa? Per consentire che ci arrivino sul desco prodotti di gran lunga meno buoni e privi di ogni garanzia.

C’è poco da dire. La situazione è veramente tragica. Statistiche alla mano, possiamo dire: 1) che la produzione di olio italiano è scesa dal 57%; 2) che l’importazione dalla Tunisia è aumentata del 150%; 3) che, negli ultimi tre lustri, abbiamo perso una pianta di arance su tre; 4) che le importazioni di pesce sono lievitate dell’84% in 25 anni; 5) che lo facciamo arrivare dalla Spagna e dalla Grecia, e persino dal Vietnam e dalla Thailandia. In questo settore abbiamo perduto 6mila pescherecci e 18mila posti di lavoro. I pomidoro sono marocchini, i limoni cileni, i carciofi egiziani, il riso cambogiano; e, mentre i Sardi versano in istrada il latte di pecora, l’Italia se lo fa arrivare dalla Romania. In conclusione, di ‘made in Italy’ ci restano solo … le pive del famoso sacco.

Ed il bello è che i cibi extraeuropei sono 12 volte più pericolosi di quelli italiani, ove si pensi che - in certe nazioni - non si adottano i medesimi severi controlli (obbligatori!) in uso lungo lo Stivale. Ne hanno parlato le Associazioni di categoria, riferendo di mozzarelle al perossido di benzoile, di olio colorato con la clorofilla, di pane cotto con legna tossica, di vino adulterato e di carne macellata clandestinamente. Naturalmente non c’è solo questo, perché lo sfruttamento è all’ordine del giorno: in Ecuador, per esempio, le banane vengono raccolte sfruttando il lavoro minorile. Potremmo dire “Napoli c’est fini”, citando un’antica canzone; e, purtroppo, la direzione è proprio segnata. Oramai siamo al cibo-standard, alla uniformità delle mode etniche, ai piatti riproducibili, agli aromi sintetici ed ai gusti preparati in serie. E, considerato che stanno per ammannirci sulle tavole persino i grilli e le locuste, possiamo tranquillamente annunciare che il pranzo ci è stato servito. Niente più carne, niente più pesce (almeno così come li conoscevamo). Quel che è certo è che ormai ci sono serviti … esclusivamente i ‘bolliti’.

Claudio de Luca