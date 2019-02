Discarica a San Giacomo, sopralluogo del Comune con la Giuliani Environment

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Immediata la risposta da parte del Comune di San Giacomo degli Schiavoni sulla segnalazione di abbandono e deposito di rifiuti contenenti eternit effettuata dall'associazione Ambiente Basso Molise. Il sindaco Costanzo Della Porta ha comunicato di avere già interessato la ditta affidataria della raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani che ha tempestivamente eseguito un sopralluogo nella giornata di ieri e ha assicurato che, compatibilmente con le attività da espletare in via ordinaria sul territorio dei comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del “Basso Biferno”, eseguirà la rimozione dei rifiuti per quanto di competenza.